Duisburg: SEK-Einsatz im „Weißen Riese“! Ein Mann verletzt

SEK-Einsatz in Duisburg! In der Ruhrgebietsstadt mussten am späten Mittwochabend (16. Oktober) mehrere Beamte den „Weißen Riesen“ stürmen.

Eine Frau hatte die Polizei alarmiert. Der Grund: Sie fühlte sich von ihrem Ex-Mann bedroht, wie die „Bild“ berichtet. Der Mann sollte auch eine Schusswaffe besitzen. Deswegen schickte die Polizei das SEK in den „Weißen Riese“ nach Duisburg.

Duisburg: Ein Mann verletzt

Während des SEK-Einsatzes wurde ein Mann verletzt, kam ins Krankenhaus. Bei dem verletzten soll es sich nicht um den mutmaßlichen Täter handeln.

SEK-Einsatz in Duisburg! Foto: Justin Brosch

Der mutmaßliche gewalttätige Ex-Mann wurde festgenommen. Mehr Details sind nicht bekannt.