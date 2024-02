Duisburg: RTL dreht Krimi im Revier – Anwohnerin rastet völlig aus

Duisburg ist wieder TV-Krimi-Stadt! Jahrzehnte nach Schimanski ist der Revierstadt Kulisse für den RTL-Krimis „Die Neue und der Bulle“. Am Dienstag (20. Februar) lief die finale Folge des Zweiteilers im Fernsehen (>> hier mehr zur Serie erfahren).

Und wenn ein Film oder eine Serie in der eigenen Heimat gedreht wird, dann schaut man als Anwohner natürlich umso genauer hin. Das kennt jeder, der in seiner Heimatstadt ein eigenes „Tatort“-Ermittlerteam hat.

Also verfolgen auch die Duisburger ganz genau, wo RTL seine Schauspieler im Pott hingeschickt hat. Eine Anwohnerin kann nicht fassen, was sie sieht.

Duisburgerin rastet beim RTL gucken aus

In „Die Neue und der Bulle“ geht es um die taffe Kneipenbesitzerin Cornelia „Conny“ Majewski (Caroline Peters), die den Tod des Sohnes ihrer Stammbesucherin untersuchen will. Dafür meldet sie sich als Quereinsteigern bei der Duisburger Polizei – und bildet fortan mit ihrem Ausbilder Oliver Dierks (Serkan Kaya) ein mehr als ungleiches Duo.

So weit, so gut. Aber die Handlung ist für die echten Duisburger natürlich erstmal zweitrangig, wenn ihre Heimatstadt plötzlich im TV zu sehen ist. Und wenn man dann etwas erblickt, was man sofort wieder erkennt, ist die Aufregung natürlich umso größer.

So wie bei einer Zuschauerin aus Duisburg, die ihrer Freude sofort in den Instagram-Kommentaren bei RTL Ausdruck verlieh. „Ich finde die neue Serie toll“, schreibt sie – und verkündet direkt: „Gerade sogar mein Geburtshaus im Bild“. Gefolgt von einem fast schon hörbar geseufzten „Duisburg“ mit Herzaugen-Emoji.

Da ist aber jemand mehr als doll in seine Heimatstadt verliebt. Welche Szene die gute Frau im Detail meint, verrät sie aber leider nicht.

Gemischtes Zuschauer-Feedback

Das Gesamtfazit für den RTL-Krimi „Die Neue und der Bulle“, der im Rahmen der Reihe „Tödlicher Dienst-Tag“ produziert wurde, fällt allerdings gemischt aus. Von einigen Zuschauern liest man lobende Worte wie „Hoffentlich gibt’s bald mehr Folgen“ – doch andere schimpfen ungebremst über den Zweiteiler.

„Ich habe noch nie in meinem Leben so einen schlechten Krimi gesehen“, schreibt ein Nutzer auf Instagram. „Das Drehbuch haben wahrscheinlich Kinder geschrieben. Vergeudete Zeit!“

Am kommenden Dienstag (27. Februar) geht die Dienstags-Krimi-Reihe bei RTL weiter mit „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“.