Duisburg: Rettungssanitäter packt über heftige Zustände aus – „Nackenschelle bekommen“

Während ihrer Arbeit erleben Einsatzkräfte immer wieder erschreckende Szenen. Was dieser Rettungssanitäter über einen Einsatz berichtet, ist jedoch nicht nur schockierend, sondern bringt einen zum Nachdenken. Auf ihrem Facebook-Account postet die Stadt Duisburg ein Video zum „Tag des Respekts“, um daran zu erinnern, dass alle Menschen „Respekt verdient“ haben. Leider erleben gewisse Personen immer wieder respektloses Verhalten, wie auch Valentino Tagliafierro, der als Rettungssanitäter bei der Feuerwehr arbeitet.

Tagliafierro erklärt, dass sein Job als Rettungssanitäter in Duisburg mit sehr viel Verantwortung hergeht und man während der Arbeit immer sehr konzentriert sein muss. Es geht immerhin um Menschenleben. Obwohl die Sanitäter da sind, um zu helfen, passiert es immer häufiger, dass man angegriffen wird, wie er berichtet. Und das nicht nur verbal, sondern auch körperlich.

Duisburg: Mann beschimpft Einsatzkräfte

Der Rettungssanitäter aus Duisburg erinnert sich an einen Einsatz, der ihn extrem schockiert hat. Die Rettungssanitäter wurden zur Hilfe gerufen, da eine Frau ohnmächtig geworden ist. Als die Sanitäter am Einsatzort ankamen, wurden sie jedoch direkt vom Ehemann der bewusstlosen Frau mit Beschimpfungen begrüßt.

Wütend fuhr der Mann die Einsatzkräfte an: „Ihr Arschlöcher, warum braucht ihr so lange?“ Zunächst ließen sich Tagliafierro und sein Team aus Duisburg nicht aus der Fassung Mann bringen und kümmerten sich sofort um die bewusstlose Frau. Während ihrer Arbeit wurde der Ehemann jedoch immer ungeduldiger.

Wie Tagliafierro berichtet, stand er mit dem Rücken zu dem Mann und kümmerte sich um die Frau. Ganz plötzlich, ohne jegliche Provokation, kam es zu einem körperlichen Angriff. Der Sanitäter aus Duisburg berichtet: „Der Ehemann hat einfach nur ausgeholt und hat mir einfach eine Nackenschnelle verpasst.“

Rettungssanitäter rief die Polizei

Der Rettungssanitäter aus Duisburg konnte nicht glauben, was ihm passiert ist und berichtet, dass er auch nicht wusste, wie er reagieren sollte. Nach dem Vorfall hat er seine Arbeit beendet und den Raum verlassen, um die Polizei zu rufen.

Das geschilderte Ereignis schockiert einen, immerhin waren die Einsatzkräfte aus Duisburg da, um zu helfen, und wurden plötzlich angegriffen. Tagliafierro berichtet, dass solche Vorfälle nicht passieren dürfen und beendet das Video mit den Worten: „Ich würde mir einfach wünschen ein respektvolles Miteinander. Nur so können wir in Zukunft was verändern.“