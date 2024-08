Duisburg: Plötzlich dicht! Beliebtes Restaurant schließt nach 12 Jahren

Wie viele Städte im Ruhrgebiet erlebt auch Duisburg eine anhaltende Veränderung der Gastronomie-Landschaft: In den letzten Jahren mussten immer mehr etablierte Lokale ihre Türen schließen. Hohe Betriebskosten, Personalmangel und andere wirtschaftliche Herausforderungen setzen Gastronomen unter Druck.

+++ Duisburg: Nach tödlichem Bade-Unglück – Fußball-Club trauert um Spieler: „Viel zu früh“ +++

Ein weiterer Gastro-Betrieb hat nun offenbar für immer seine Türen geschlossen: Der „Asia Palace“ in Duisburg, ein beliebtes chinesisches Buffet-Restaurant, gab unerwartet sein Ende bekannt, wie die WAZ berichtet.

Duisburg: „Asia Palace“ plötzlich geschlossen

In einer Mitteilung an die Gäste hieß es: „Nach fast zwölf Jahren müssen wir uns leider von Ihnen verabschieden. Ab Montag, dem 29. Juli 2024, schließen wir. Vielen Dank für Ihre Treue.“ Angaben zu den Gründen gibt es nicht. Duisburg verliert damit einen beliebten Treffpunkt, der in einem ehemaligen Autohaus in Kaßlerfeld über 700 Gästen Platz bot und für sein vielfältiges Buffet bekannt war.

+++ Tierheim Duisburg macht bittere Entdeckung vor dem Tor – „Es ist so traurig“ +++

Aktuelle Google-Suchanfragen nach dem „Asia Palace“ in Duisburg führen zu dem Hinweis „dauerhaft geschlossen“. Nachfragen per Telefon bleiben unbeantwortet. Vor Ort ist niemand anzutreffen, auch wenn im Ladenlokal alles noch so aussieht, als könnte der Betrieb jederzeit weitergehen. Hinter den teilweise zugezogenen Vorhängen sind das Mobiliar und sogar Getränkekisten zu sehen. So, als wäre der Geschäftsbetrieb ganz plötzlich eingestellt worden.

Mehr News:

Wenige Tage vor der Schließung sorgten Fotos auf Facebook für Aufsehen. Sie zeigten Einsatzfahrzeuge des Zolls vor dem „Asia Palace“. Wie sich das Hauptzollamt Duisburg äußert, liest du hier bei WAZ.

Während also in Duisburg ein beliebtes Restaurant von der Bildfläche verschwindet, passiert in Essen das Gegenteil. Ein ehemals beliebtes, aber dann geschlossenes Café öffnet erneut seine Türen. Doch Gäste sind fassungslos – wegen einer bestimmten Sache. Hier liest du die Einzelheiten.