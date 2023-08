Duisburg: Verdacht auf Sozialgeld-Abzocke! Polizei stürmt sechs Häuser – mit über 400 (!) Bewohnern

Großrazzia in Duisburg am frühen Dienstagmorgen (15. August). Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, sind zahlreiche Einsatzkräfte gegen 6 Uhr zu sechs Mehrfamilienhäusern am Erlinghagenplatz im Stadtteil Friemersheim ausgerückt. Hier sollen nach Angaben der „Bild“ 435 Menschen gemeldet sein, die Sozialleistungen vom Staat kassieren.

Doch die Behörden befürchten, dass der Staat hier möglicherweise systematisch abgezockt werden könnte. Um dem Verdacht nachzugehen, hat die Stabstelle Sozialleistungsbetrug den Großeinsatz initiiert. Schon nach kurzer Zeit hat die Polizei Duisburg die ersten Personen abgeführt. In der Tiefgarage machten die Beamten weitere bemerkenswerte Entdeckungen.

Duisburg: Verdacht auf Sozialbetrug?

„Der Gebäudekomplex umfasst 140 Wohneinheiten, in denen seit Jahren eine hohe Fluktuation hinsichtlich der Mieterinnen und Mieter festzustellen ist“, erklärte ein Sprecher der Stadt gegenüber DER WESTEN. Und weiter: „Ziel der Maßnahme ist es, den aktuellen Meldebestand mit dem tatsächlichen Bewohnerbestand abzugleichen.“

Beteiligt an der Aktion sind neben Einsatzkräften vom Amt für Rechnungswesen und Steuern, dem Amt für Soziales und Wohnen und der Ausländerbehörde auch überregionale Akteure wie die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, so der Duisburger Stadtsprecher.

Festnahmen und teure Autos

Die Polizei unterstützt die Maßnahmen mit Kräften der Einsatzhundertschaft, Kriminalbeamten und Streifenpolizisten. Ein Polizeisprecher teilte auf Nachfrage mit, dass nach kurzer Zeit bereits zwei Personen vorläufig festgenommen wurden. Gegen sie bestehe der Verdacht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten könnten.

Außerdem hätten die Beamten in der zugehörigen Tiefgarage einige Fahrzeuge entdeckt, die nach Einschätzung des Polizeisprechers „nicht ganz so günstig“ seien. Wem die Fahrzeuge gehören und wie sie finanziert werden, ist unklar. Dazu würden nun weitere Ermittlungen geführt werden. Der Polizeisprecher betonte am Morgen, dass der Einsatz bislang vollkommen friedlich ablaufe. Die Maßnahmen dauern allerdings noch an, weil die Beamten den Komplex Wohnung für Wohnung durchsuchen.