Duisburg: Horror in Wohnviertel – Passanten finden Leichenteile!

Passanten konnten kaum fassen, was sie am Samstag (24. August) in einem Wohnviertel in Duisburg fanden. Schockiert stellten sie fest, dass es sich um die Überreste einer menschlichen Leiche handelte! Die Polizei ermittelt momentan auf Hochtouren, um das mutmaßliche Verbrechen aufzuklären. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Die Passanten waren entsetzt, als sie in einem ganz normalen Wohnviertel plötzlich Leichenteile entdeckten. Schockiert kontaktierten sie sofort die Polizei Duisburg. Um die Spuren zu sichern, hat die Polizei die komplette Umgebung des Tatorts sofort abgesperrt.

Duisburg: Verdächtiger festgenommen

Laut Medienberichten fand man einen teilweise skelettierter Schädel in einem Müllbeutel. Die Polizei Duisburg hat diese Informationen jedoch bisher noch nicht bestätigt. Es bleibt abzuwarten, ob dies tatsächlich so zutreffend ist.

Schnell konnte die Polizei Duisburg bei den Ermittlungen erste Erfolge erreichen. Bereits am Sonntagvormittag (25. August) berichtete Staatsanwältin Marieluise Hepe gegenüber „Bild“: „Es wurde eine Person vorläufig festgenommen.“

Allerdings hat die Polizei Duisburg über den Vorfall bis jetzt nicht viele Informationen veröffentlicht, da die Ermittlungen noch in vollem Gange sind. Die Identität des Tatverdächtigen wird auch bisher unter Verschluss gehalten. Es ist ausschließlich bekannt, dass dieser sich momentan in Polizeigewahrsam befindet.

Polizei konnte das Opfer noch nicht identifizieren

Wie „Bild“ berichtet, konnten die Beamten die Identität des Opfers beziehungsweise der Leichenteile bisher noch nicht herausfinden. Es ist noch nicht einmal mehr erkenntlich, ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Polizei Duisburg hat bisher auch noch keine Angaben über den genauen Fundort der Leiche gemacht.

Jedoch hat die Staatsanwaltschaft angekündigt, dass am Sonntagabend die neusten Ermittlungsergebnisse der Polizei Duisburg bekanntgegeben werden sollen. Es bleibt abzuwarten, was man über die Identität des Opfers herausfinden konnte und wie es zu dem schrecklichen Vorfall kam.