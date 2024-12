Duisburg: Polizei greift an Silvester zu drastischen Mitteln – der Grund ist traurig

Stellt man sich die Silvesternacht vor, kann man die Lichter, das Knallen der Raketen und das fröhliche Treiben fast schon spüren. Doch was viele nicht sehen werden, ist die unsichtbare Wacht, die für Sicherheit sorgt.

Denn die Polizei in Duisburg sorgt in diesem Jahr mit einem besonderen Mittel für Sicherheit – der Grund dahinter ist traurig.

Duisburg: Polizei setzt auf Videobeobachtung

So wird in diesem Jahr rund um die Pauluskirche in NRW ein mobiles Videobeobachtungssystem aktiv. Genau das soll dafür sorgen, dass alles ruhig bleibt und Straftaten im Keim erstickt werden. So wird vom 31. Dezember, 18 Uhr, bis zum 2. Januar, 10 Uhr, ein Anhänger mit ausfahrbarem Teleskop-Kamerasystem im Bereich rund um die Pauluskirche aufgebaut. Der Anhänger filmt das Geschehen rund um die Uhr, und die Aufnahmen werden in Echtzeit an die Leitstelle der Polizei übermittelt.

Sollte der Anhänger gestört oder beschädigt werden, wird ein Alarm ausgelöst und die Polizei sofort informiert. Die Aufnahmen werden nach 14 Tagen gelöscht, es sei denn, sie dienen der Strafverfolgung oder der Verhinderung weiterer Straftaten – in diesem Fall dürfen sie länger gespeichert werden. Um die Privatsphäre zu schützen, werden sensible Bereiche wie Wohnungen und Arztpraxen vorab verpixelt.

Doch wozu das Ganze? Nun, in den letzten Jahren kam es hier immer wieder zu Vorfällen, bei denen sich größere Gruppen versammelten und die Silvesterfeierlichkeiten nicht ganz ohne Zwischenfälle verliefen. Um ein sicheres Umfeld zu gewährleisten, setzt die Polizei in Duisburg jetzt auf diese moderne Technik.

Duisburg: Hinweisschilder weisen auf Kameras hin

Diese Maßnahme soll ein schnelles Eingreifen der Polizei ermöglichen und den Anwohnern und Feiernden ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Dabei wird niemand heimlich überwacht. Bereits im Vorfeld wird auf speziellen Hinweisschildern verdeutlicht, dass hier Videoüberwachung stattfindet.

Und auch rechtlich ist die Maßnahme in Duisburg abgesichert, denn das Ganze basiert auf § 151 PolG NRW. Wer also unbedingt Silvester so richtig feiern will, sollte sich auf jeden Fall an die Regeln halten. Schließlich gilt in Duisburg: Big Brother is watching you.