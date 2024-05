Duisburg: Trauriger Fund an Penny-Parkplatz – „Was stimmt mit den Leuten nicht?“

Immer wieder werden in NRW zahlreiche Hunde, Katzen und Kleintiere ausgesetzt. Sei es angebunden an Autobahnen und Raststätten oder in einer Transportbox, die mitten auf der Straße gefunden wird – viel zu oft machen Passanten diese traurigen Entdeckungen, um die sich dann die ohnehin überfüllten Tierheime in NRW kümmern müssen. Gerade nach der Corona-Pandemie wurden viele spontan angeschaffte Haustiere wieder ausgesetzt. Auch in Duisburg wurde ein trauriger Fund gemacht.

Was steckt dahinter? Auf einem Penny-Parkplatz entdeckte ein Kunde ein angeleintes Tier, ganz allein. Wurde es etwa auch ausgesetzt?

Duisburg: Einsamer Hund auf Penny-Parkplatz

Wurde dieser Hund herzlos ausgesetzt oder einfach bloß vergessen? Das Rätselraten um diesen Fund ist bereits im vollen Gange. Auf Facebook teilte eine Anwohnerin aus Duisburg Fotos eines Hundes, der am Parkplatz der Penny-Sittardsberg-Filiale angebunden war. Der Besitzer des braun-schwarzen Hundes war nicht aufzufinden. Daher wurde der Vierbeiner bei der Polizei Süd an der Düsseldorfer Landstraße abgegeben und wartet dort jetzt auf alles Weitere.

Auch interessant: Tierheim in Duisburg: Als Mitarbeiter Hund das erste Mal sehen, wird ihnen ganz anders – „Komplett kaputt“

Was hat es damit auf sich? In den Kommentaren werden bereits viele Vermutungen angestellt. Der Gedanke, dass ein Hundehalter seinen Rüden auf so eine Art und Weise ausgesetzt haben könnte, sorgt für Ärger. „Was stimmt denn mit den Leuten nicht?“, fragte sich eine Userin und auch andere Tierfreunde sind ganz und gar nicht begeistert. „Ich habe keine Worte mehr. Was ist los mit der Menschheit?“, schrieb auch eine andere. Doch nicht alle gehen gleich vom Schlimmsten aus.

Hund vor Laden vergessen?

Anscheinend kommt es häufiger vor, dass Besitzer ihren Hund nach dem Einkaufen einfach vergessen. In den Kommentaren berichtete eine Userin aus Duisburg davon, wie sie einmal krank und mit quengelndem Kleinkind einkaufen gegangen ist und vor lauter Hektik vergessen hatte, dass ihr Hund noch angeleint vorm Laden wartet. „Zu Hause merkte ich dann, der Hund fehlt. Bin dann natürlich gleich wieder zurück“, erzählte sie. Andere Hundebesitzer berichteten von einem ähnlichen Erlebnis.

Wurde der Rüde in Duisburg etwa wirklich nur vergessen und nicht mit Absicht zurückgelassen? „Gerade bei einem gut gepflegten Tier vor einem Geschäft sollte man nicht immer davon ausgehen, dass er ausgesetzt worden ist“, warnt eine Tierfreundin ebenfalls. Bleibt zu hoffen, dass der Hundebesitzer wirklich nur einen kurzen Moment des Vergessens hatte und seinen Hund bald wieder abholen kann. Denn den Vierbeiner auf einem Parkplatz auszusetzen, ist wirklich herzlos!