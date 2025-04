Duisburger läuft durch Park und kann es nicht fassen – „So kann’s doch nicht weitergehen“

Der Biegerpark in Duisburg-Süd ist ein besonders beliebter Freizeitpark mit einem Spielplatz, Sportgeräten, einem Kiosk und viel freier Fläche. Hier finden im Sommer sogar Konzerte unter freiem Himmel statt. Doch was ein Duisburger am Wochenende im Park erlebt hat, schreckt ihn dennoch ab.

Am Sonntag (13. April) spazierte er am Spielplatz vorbei und sah dort bereits die Mülleimer überquellen. Doch es kam noch schlimmer. Die Bilder, die er im Netz teilt, zeigen das ganze Ausmaß.

Duisburg: Hat der Biegerpark ein Müllproblem?

Als der Duisburger am frühen Sonntagabend durch den Park läuft, bemerkt er entsetzt die überquellenden Mülleimer und vielen Tüten rings herum, die bereits aufgerissen wurden – von Mensch oder Tier kann er nicht sagen. Überall liegen Pappteller und zerknüllte Aluminiumfolie herum. Das sieht stark nach einem Grilltag aus.

Auch interessant: Torsten Sträter muss in Duisburg Auftritt unterbrechen – Fan braucht Hilfe

„Ganz ehrlich: So kann’s doch nicht weitergehen“, platzt dem Mann der Kragen. „Überall Müll, Flaschen, Verpackungen, Essensreste… Einfach liegen gelassen, als wäre das hier ein privater Hinterhof. Der Park gehört uns allen. Und wenn jeder meint, er kann seinen Dreck einfach dalassen, dann brauchen wir uns über nix mehr wundern.“

Duisburger nimmt Bürger in die Pflicht

In einer Facebookgruppe teilt der Mann Fotos von dem Unrat. „Die Stadt kann nicht überall hinterherräumen, irgendwann sind wir Bürger auch selbst in der Pflicht. Ein bisschen ANSTAND, Leute!“, ermahnt er. „Wer draußen feiern oder chillen kann, kann auch seinen Müll mitnehmen. So schwer ist das nicht!“

+++ Duisburg: Bürgergeld-Empfänger sammeln Müll – doch die Stadt hat was dagegen +++

Das Thema sorgt sogleich für eine wilde Diskussion. Grundsätzlich sind alle empört darüber, wie es in dem Park aussieht und sie bedauern, dass es immer wieder zu solch unschönen Szenen kommt. „Es sieht wirklich schlimm dort aus. Da wir Samstag erst bei der Aktion zum Säubern des Parks mitgemacht haben, hat es uns wirklich traurig gemacht“, schreibt etwa eine Nutzerin.

„Ich hoffe allerdings auch, dass die Stadt wieder einen großen Container aufstellt, da ich ja schon bei den Tüten einen gewissen Willen sehe. Den könnte man damit etwas unterstützen. Natürlich kann man den Müll auch zu Hause entsorgen, das wäre die richtige Variante, aber das ist vielleicht zu viel verlangt“, überlegt sie. „Schade, denn ich finde es wunderbar, wenn die Menschen die Natur nutzen und sich im Park einen schönen Tag machen.“

Duisburger sehen Fortschritte

Während sich viele über den Dreck aufregen und härtere Kontrollen einfordern oder auch ein Grillverbot, merken andere an, man könne die Schuldigen auch direkt ansprechen oder den Müll selber aufräumen, anstatt sich nur zu ärgern. Oder man könnte den Müll auch den Wirtschaftsbetrieben melden.

Mehr Themen:

Und siehe da, am Montag (14. April) war dann wieder alles sauber, wie ein Besucher des Parks selbst bemerkte. So ergänzt eine Nutzerin die Beobachtung: „Da wird auch außerordentlich oft sauber gemacht durch die Stadt und die Anlage derzeit massiv aufgewertet.“