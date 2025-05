Rewe führt Super-Bonus-Tag ein – doch hier haben Kunden das Nachsehen

Einige Rewe-Kunden werden da aber ganz schön in die Röhre schauen! Seit einiger Zeit sorgt der Supermarkt mit seiner Bonus-App für Schlagzeilen. Seitdem sich Rewe nämlich vom Bonusprogramm Payback getrennt hat, läuft nicht alles rund.

So bemängeln Kunden oftmals die Transparenz bei den Angeboten oder die wirren Änderungen an den Rewe-Aktionen. Doch nun gibt es einen Rabatt, der glasklar ist – jedoch kann nicht jeder diesen auch nutzen. Aber warum?

Einige Rewe-Kunden gehen leer aus

Im Netz verkündet die Supermarkt-Kette eine besondere Aktion für nur einen einzigen Tag. „Nicht verpassen: Am kommenden Donnerstag ist Super-Bonus-Tag bei Rewe! Einfach am 8. Mai den Coupon in deiner Rewe App aktivieren und fünf Prozent Bonus auf deinen Einkauf sammeln. Viel Spaß beim Sammeln und Sparen!“, heißt es auf Facebook. Doch ziemlich viele Kunden können diesen besonderen Super-Bonus-Tag gar nicht in Anspruch nehmen.

So ist nämlich am 8. Mai in Berlin in diesem Jahr ein einmaliger Feiertag. Im Klartext bedeutet das: Die meisten Berliner Rewe-Märkte sind an diesem Tag geschlossen. Wer sich trotzdem nicht die Rabatte entgehen lassen will und einkaufen möchte, der muss nach Brandenburg ausweichen. Dort ist kein Feiertag und alle Geschäfte haben ganz normal geöffnet.

Doch nicht nur an diesem Tag gehen einigen Kunden Rabatte durch die Lappen. Erst kürzlich entdeckte ein Rewe-App-Nutzer, dass auch ihm Prozente auf einmal vorenthalten wurden. Bis vor Kurzem haben nämlich Kunden, die 400 Euro bei Rewe ausgegeben haben, einen zehn Prozent Rabatt-Coupon für den nächsten Besuch bekommen. Doch das hat die Supermarkt-Kette angepasst: Nun muss man 500 Euro ausgeben, um zehn Prozent beim nächsten Einkauf zu sparen. Was Rewe dazu sagt und wie sich die Rabatte noch verändert haben, könnt ihr hier nachlesen.