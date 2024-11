Duisburg landet in weltweiter Top-10-Liste – hier kommt die Revierstadt besonders gut weg

Vom sonnigen Florenz bis zum hippen New York – die Welt hat allerlei schöne Orte und Plätze zu bieten. Klar, dass es auch immer wieder ein Ranking gibt, welche Stadt in welcher Kategorie die Nase vorne hat.

Und nun hat es sogar Duisburg in eine weltweite Top-10-Liste geschafft. Und dabei geht es nicht um die höchste Dichte von Industrie, nein, es ist es ganz anderes gemeint.

Duisburg: DIESER Ort wird jährlich von Millionen von Menschen besucht

Mit einer Bewertung von 4,7 Sternen und 28.037 Bewertungen (Stand: 15. November 2024) belegt die Duisburger Location einen der begehrten Plätze auf der Liste des „Guardian“. Und das ist auch verständlich, denn hier ist immer was los. Nicht nur, dass dort viele Menschen picknicken, nein, es finden auch zahlreiche Konzerte statt.

Kein Wunder also, dass dieser Standort in Duisburg ein absoluter Publikumsmagnet für die Stadt an Rhein und Ruhr ist. So kommen jährlich mehr als 1,3 Millionen Besucher auf das Gelände im Duisburger Norden. Bereits mehrfach wurde es zu den drei meistbesuchten Grünanlagen Deutschlands gewählt.

NRW: Warum liegt die Pott-Stadt in den Top 10?

Doch nicht nur das! Dort sind auch über 700 Pflanzarten beheimatet und im dortigen Gasometer kann man sogar tauchen. In dem rund 13 Meter tiefen Becken liegen Schiffswrack, Autos und andere Objekte. Doch um welchen Park handelt es sich denn nun?

Trommelwirbel: Die Rede ist vom Landschaftspark Duisburg Nord. Der besondere Reiz der von Architekt Peter Latz geplanten Grünanlage sind neben den vielen Grünflächen die Einbindung alter Industriedenkmäler.

Warum also nicht einfach mal nach Duisburg fahren? Schließlich gibt es dort nicht nur den schönen Park, sondern mit „Tiger & Turtle“, dem Innenhafen, der Sechs-Seen-Platte und Co. noch weitere Highlight. Und zum Abschluss kann man den Tag noch mit einem Abstecher in die König-Brauerei in Duisburg ausklingen lassen.