Sparfüchse aufgepasst! Cranger Kirmes lockt mit besonderem Angebot

Neue Runde, neues Glück! Die Cranger Kirmes 2025 ist in vollem Gange. Gleich am ersten Wochenende konnte das größte Volksfest in NRW trotz miesem Wetter die Marke von mehr als einer Million Besucher knacken (mehr dazu hier >>>).

Zum Bergfest lockt die Cranger Kirmes am Mittwoch (6. August) nicht nur mit perfektem Kirmes-Wetter. Am Familientag können die Besucher auch noch reichlich sparen – und das nicht nur an der günstigsten Bude des Volksfestes (welche das ist, erfährst du hier >>>). Doch Vorsicht! Ein beliebtes Angebot lässt sich am Familientag nicht nutzen.

Cranger Kirmes lockt zum Familientag

Schnäppchenjäger kommen am Mittwoch auf der Cranger Kirmes voll auf ihre Kosten. Denn von 13 Uhr bis Mitternacht gibt es an allen 51 Fahr- und Laufgeschäften sowie Imbissbunden und Getränkeständen mindestens ein Sparangebot.

Die 480 Schausteller haben sich vertraglich dazu verpflichtet, am Familientag mindestens ein Angebot preiswerter anzubieten als an den anderen zehn Kirmestagen. Diese werden an den jeweiligen Buden durch gut erkennbare Hinweisschilder angebracht.

Das bekommst du am Crange-Familientag geboten

Spar-Beispiel gefällig? „Am Souvenirstand direkt am Cranger Tor gibt es zum Beispiel den neuen Plüsch-Fritz für acht Euro und damit zwei Euro preiswerter als an allen anderen Kirmestagen“, so die Stadt Herne. Und natürlich darf das Kirmesmaskottchen am Familientag auch nicht fehlen. Der „echte“ Fritz steht am Mittwoch etwa ab 14.30 Uhr am Cranger Tor für Fotos zur Verfügung.

Insbesondere Familien, die mit ihren Kindern das ganz große Vergnügen anpeilen, dürften den Termin also rot im Kalender eingetragen haben. Wichtiger Hinweis: Mit dem Crangetaler der Schlemmer- und Fahrpässe können Besucher am Familientag nicht zahlen. Das beliebte Sparangebot kann nur an den restlichen zehn Kirmestagen genutzt werden.