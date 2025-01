Duisburg: DVG mit wichtiger Warnung – es geht um das Deutschlandticket

Ob das Gemüse im Supermarkt vor Ort, die Klamotten im Lieblingsgeschäft oder auch das Benzin – die Preise in Deutschland steigen und steigen. Und auch das beliebte Deutschlandticket ist um satte neun Euro teurer geworden. Was könnte verlockender sein, als ein Deutschlandticket zu gewinnen?

In Duisburg scheint dieses verführerische Versprechen sogar ganz greifbar, zumindest auf den ersten Blick. Doch Achtung! Genau deswegen spricht die DVG eine wichtige Warnung aus.

Duisburg: Deutschlandticket-Gewinnspiel ist Betrug

So ist dem ein oder anderen schon das große, auffällige Plakat in der U79 aufgefallen. Genau das ist mit großen Buchstaben und einem verlockenden Spruch – „Deutschlandtickets für alle! Zum Jahresbeginn verlosen wir 10.000 Deutschlandtickets!“ – bedruckt. Offenbar eine tolle Werbung, kein Wunder, dass der ein oder andere bestimmt das Handy zückte und am Gewinnspiel teilnahm.

Doch Achtung: Es handelt sich um einen Betrugsversuch. Das vermeintliche Gewinnspiel ist ein Fake und das Plakat ein gut gemachter Köder, der die Neugierde und den Wunsch nach dem Ticket schürt. Doch wer sich auf den QR-Code stürzt, könnte am Ende nicht nur enttäuscht werden, sondern auch in die Fänge der Betrüger geraten.

Duisburg: DVG warnt vor Betrugsmasche

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat bereits Strafanzeige gestellt und warnt eindringlich vor dieser perfiden Masche. Denn wer auf das Plakat stößt, sollte keinesfalls den Code scannen, der einen vermeintlichen Gewinnspiel-Link öffnen könnte.

Stattdessen ist schnelles Handeln gefragt: Aufmerksame Fahrgäste sollten die DVG unter der Telefonnummer 0203 60 44 555 oder per E-Mail informieren, damit das betrügerische Plakat schnellstmöglich entfernt werden kann. Inzwischen warnen sich bereits NRWler in einer Facebook-Gruppe vor der Teilnahme an dem verlockenden Gewinnspiel.