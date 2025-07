Duisburgerin gerät unter fahrenden Bus++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Schreckliches Drama in Uedem (NRW)! Eine Frau aus Duisburg wurde bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Mittwoch (23. Juli) kam es gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Hohe Mühle in Uedem zu einem schlimmen Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Frau aus Duisburg erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Duisburgerin wird von anfahrendem Bus erfasst – Lebensgefahr!

Sie war in einer Reisegruppe aus Duisburg unterwegs, die an der Mühle einen Zwischenstopp machte. Die Gruppe stieg aus dem Reisebus aus und lief zur Mühle. Aus bisher nicht bekannten Gründen standen zwei Frauen aus der Gruppe noch neben dem Bus, als dieser weiterfahren wollte.

Dann kam es zu dem schrecklichen Unglück. Die Frau wurde von dem anfahrenden Bus erfasst, stürzte daraufhin zu Boden. Sie wurde von einem Vorderreifen überrollt. Dabei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik nach Nijmegen gebracht.

Notfallseelsorger waren im Einsatz

Die Benachrichtigung der Angehörigen wurde durch den polizeilichen Opferschutz durchgeführt. Eine 92-jährige Frau, ebenfalls aus Duisburg, war im Zusammenhang mit dem Unfall auch gestürzt. Sie wurde nur leicht verletzt und konnte nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden.

Die anderen mitgereisten Senioren wurden durch das Busunternehmen mit zwei anderen Bussen weitertransportiert. Für ihre Betreuung während der Wartezeit wurden über den Rettungsdienst Notfallseelsorger und eine Betreuungseinheit des DRK angefordert.

Busfahrer erleidet Schock

Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls durch die Notfallseelsorge betreut. Der Bus wurde sichergestellt, die Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Klever Polizei unterstützt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.