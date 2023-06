Duisburg: Immer wieder Stau-Chaos – die „sinnloseste Ampel der Stadt“

In Duisburg regen sich die Autofahrer auf. Grund dafür ist eine Ampel in der Stadtmitte. Gleich, wenn sie von der Autobahn A59 runter in die Stadt fahren wollen, heißt es plötzlich: nur noch stehen möglich!

+++ Duisburg: Mann flieht vor Krieg – doch Behörde macht es ihm schwer: „Ohne Hilfe verloren“ +++

Und dabei sei die Ampel völlig sinnlos, wie sich die Duisburger beschweren. Auch ohne könnte man hier problemlos auskommen.

Duisburg: Autofahrer verzweifeln an Ampel

An der Ausfahrt Duisburg-Stadtmitte der A59 staut es sich in jüngster Zeit immer wieder. Grund dafür ist offenbar eine Ampel, die den Verkehr ausbremst. Die ist eigentlich dafür da, dass die Besucher des Zirkus Flic Flac auf den Parkplatz gelangen können. Doch das Zirkuszelt ist längst abgebaut und deshalb gibt es eigentlich keinen Nutzen mehr für die Ampel.

Auch interessant: Duisburg: Anwohnerin platzt bei DIESEM Anblick der Kragen – „Sturzgefahr“

Die läuft aber munter weiter, sodass die Autos auf der Straße „Am Güterbahnhof“ stehen, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Querverkehr gibt es hier keinen mehr. „Das ist die vermutlich sinnloseste Ampel der Stadt“, beschwert sich ein Mann gegenüber der „WAZ“. Nicht nur, dass es sich hier staut – die Autos würden damit auch unnötig Abgase ausstoßen.

Die Ampel am ehemaligen Flic-Flac-Gelände stört Autofahrer. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Stadt Duisburg reagiert

Die Stadt reagiert auf Anfrage der „WAZ“, dass vor Installation der Ampel die Sperren in der Straße entfernt wurden, um die Zufahrt zum Flic-Flac-Gelände zu ermöglichen. Würde man nun die Ampel ausschalten, müssten diese wieder zurückgebaut und der westliche Fußgängerweg gesperrt werden müssen. „Und bei einer weiteren Saison hätte dies dann erneut geändert werden müssen“, so ein Sprecher.

Mehr Nachrichten:

Darum sollte die Ampel nun zur Bedarfsampel umfunktioniert werden. Das bedeutet, dass sie nur dann für Autos Rot zeigen soll, wenn ein Fußgänger den Knopf drückt. „Leider funktioniert diese Schaltung derzeit nicht fehlerfrei, es kommt gelegentlich zu Fehlauslösungen, sodass die Grünphase unterbrochen wird“, muss der Sprecher zugeben. Die Stadt wolle sich aber zeitnah darum kümmern. Wann das soweit sein könnte, erfährst du im Artikel der „WAZ“.