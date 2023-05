Duisburg: Wilder Ansturm auf Galeria Karstadt Kaufhof! Kunden bleibt nicht viel Zeit

Nicht mehr lange, und die Kaufhof-Filiale in Duisburg ist Geschichte. Das Warenhaus an der Düsseldorfer Straße soll am 17. Juni zum letzten Mal seine Pforten öffnen. Das bestätigt der Betriebsratsvorsitzende am Standort, Dirk Voss. Voss erklärt gegenüber der WAZ auch, dass die ganze Immobilie zum Monatsende hin besenrein zu übergeben ist.

Bis es aber soweit ist, purzeln die Preise. Und das nicht zu knapp. Besucher werden aktuell von einer ganzen Flut an Rabatt-Schildern übermannt, teilweise gibt es Preisnachlässe von 40, 50 oder sogar satten 60 Prozent. Klar ist also: Wer jetzt noch Schnapper machen will, hat nicht mehr viel Zeit.

Duisburg: Kunden bleibt nicht mehr viel Zeit

Doch nicht nur die Preise für diverse Warenkategorien rutschen in den Keller. Auch die Stimmung unter den Mitarbeitern ist schlecht. Dirk Voss zur WAZ: „Es ist schwierig für die Kollegen. Die Stimmung ist sehr schlecht. Der Anblick, wie das Haus zerlegt wird, die Regale leerer und leerer werden, tut weh.“

Manche Kollegen seien auch gesundheitlich angeschlagen. Viele seien sehr lange bei Kaufhof beschäftigt gewesen. Immerhin existiert das Warenhaus an der Düsseldorfer Straße schon seit 65 Jahren, hat also eine große Tradition in Duisburg. Voss: „Wir waren eine große Familie.“

Mehr News:

Wie es mit den Mitarbeitern weitergehen könnte und wie jetzt versucht wird, betroffene Kollegen aufzufangen, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.