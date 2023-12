Duisburg: Aus Angst vor Silvester-Krawallen – Deutsche Post geht „auf Nummer sicher“

Jetzt geht die Deutsche Post in Duisburg einen radikalen Schritt! Aus den letzten Jahren sind die Bilder von Silvester-Krawallen in Duisburg und anderswo im Ruhrgebiet noch in deutlicher Erinnerung. Briefkästen, Reklamefenster, aber auch alte Telefonzellen wurden von Böller-Idioten mutwillig zerstört. Vor allem im Süden von Duisburg ist und war das für die Deutsche Post immer ein Problem.

Die Anwohner dort müssen jetzt mehrere Wochen auf ihren Briefkasten verzichten. Der Grund: In Rahm-West haben über mehrere Jahre immer wieder Unbekannte den Briefkasten mit Böllern zerstört, ihn mitsamt der dort eingeworfenen Briefe beschädigt. Damit soll jetzt Schluss sein, wie die WAZ berichtet.

Duisburg: Deutsche Post geht „auf Nummer sicher“

Die Deutsche Post baut nämlich schon seit sechs Jahren den Briefkasten um den 20. Dezember herum ab. In diesem Jahr wird das aber schon eine Woche früher der Fall sein. Ein Post-Sprecher zur WAZ: „Wir wollen auf Nummer sicher gehen, denn auch jetzt sind schon Leute mit Böllern unterwegs.“ Der Briefkasten in Rahm-West ist der Einzige von rund 250 Briefkästen in Duisburg, der vorzeitig abgebaut wird.

Damit gibt es für die Anwohner keine Möglichkeit mehr, ihre Weihnachtspost in der Nähe ihres Wohnortes zu verschicken. Immerhin: Spätestens Mitte Januar komme der Briefkasten zurück an den gewohnten Standort, so der Post-Sprecher weiter.

