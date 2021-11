Duisburg: Mitarbeiterin abends allein in Tankstelle – plötzlich stürmen zwei bewaffnete Räuber rein

Duisburg. Albtraum für eine Mitarbeiterin (30) einer Tankstelle in Duisburg!

Am Donnerstagabend sind zwei maskierte Männer gegen 21.35 Uhr in die Tankstelle auf der Uerdinger Straße in Duisburg gestürmt.

Das Duo ist dunkel bekleidet gewesen, hatte jeweils ein Messer und eine Pistole in der Hand. Das Ziel der Räuber: die Kasse der Tankstelle!

Nach einem Tankstellenüberfall in Duisburg fahndet die Polizei nach zwei Räubern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / localpic

Beide haben im Verkaufsraum herumgeschrien, einer der beiden hat im Eingangsbereich einen Blumentopf auf den Boden geworfen, um dem Anliegen nochmal Nachdruck zu verleihen.

Mit Erfolg: Die Kassiererin hat letztlich die Kasse geöffnet. Mit Bargeld als Beute sind die Unbekannten kurz darauf in Richtung der Straße „Im Reimel“ geflüchtet.

Die Polizei Duisburg bittet unter 0203 2800 um Hinweise. (mg)