Duisburg: Mann sticht an Tankstelle auf Kunden ein – Zeuge beschreibt unfassbare Szene

Schrecklicher Vorfall in Duisburg! Am Donnerstag (15. Februar) kam es an der Jet-Tankstelle in Beeck zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei bestätigt, dass ein Mann mit einem Messer einen anderen Kunden angegriffen hat.

Gegen 13.40 Uhr rief eine Tankstellen-Mitarbeiterin die Polizei. Die Beamten rückten mit zahlreichen Kräften zur Friedrich-Ebert-Straße in Duisburg aus. Ein Syrer (49) griff einen Landsmann (32) nach einem Streit auf offener Straße mit dem Messer an, stach auf dessen Gesicht ein. Das Opfer flüchtete in den Verkaufsraum der Tankstelle, der Täter verfolgte ihn und versuchte, weiter auf ihn einzustechen.

Duisburg: Mann sticht an Tankstelle auf Kunden ein

Die Polizisten nahmen ihn widerstandslos fest, stellten die Tatwaffe sicher. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Ein Zeuge beschreibt auf Facebook den Moment des Schreckens, er schreibt: „Ich war vor Ort, als eine Messerstecherei losgegangen ist. Ein Mann stach mehrfach direkt am Eingang auf einen anderen auf den Kopf ein. So, wie ich es gesehen habe, war es Gott sei Dank nur ein Treffer durch die Wange.“

Besonders schlimm: Laut dem Zeugen habe der Kunde mit seinem Sohn am Eingang gestanden – das Kind habe also ansehen müssen, wie sein Vater angegriffen wurde! Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, woraufhin eine Mordkommission eingerichtet wurde. Es könnten laut Ermittlern Beziehungsstreitigkeiten zur Tat geführt haben.

Täter wird Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird der Täter wegen des Verdachts des versuchten Mordes am Freitag (16. Februar) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.