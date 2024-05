Heftige Eskalation in Duisburg! Am Donnerstagabend (23. Mai) soll sich in Neumühl ein Mann (31) mit einem Messer in Richtung einer Gruppe Minderjähriger bewegt haben. Das sah ein anderer Mann (22) – und stürmte auf den Messer-Mann zu, um Schlimmeres zu verhindern!

Es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden Duisburgern. Eine junge Frau (22) mischte sich ein, wollte schlichten, wurde dabei aber vom Messer-Mann an der Hand verletzt. Das wiederum sah ein anderer Passant (24), der der Frau zur Hilfe eilte und den Messer-Mann mit einem unbekannten Gegenstand verletzt.

Duisburg: Messer-Mann geht auf Gruppe zu – Frau verletzt!

Als er das Messer sah, flüchtete er. Die Polizei Duisburg rückte mit mehreren Streifenwagen zur Otto-Hahn-Straße aus. Die Situation hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits beruhigt, die Beamten trafen nur noch auf den Messer-Mann und die Frau.

Die Polizei Duisburg stellte bei einem Mann gleich zwei Messer sicher. Zuvor verletzte er eine Frau. Foto: Justin Brosch

Beim 31-Jährigen wurden gleich zwei Messer sichergestellt. Er wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt, kam in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

Polizei stellt zwei Messer sicher

In seiner Atemluft rochen die Einsatzkräfte Alkohol. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Es wird auch geprüft, ob sich der 24-jährige Passant strafbar gemacht haben könnte. Er gab später auf der Polizeiwache Hamborn seine Personalien preis. Derzeit werden Zeugen befragt und weitere Spuren gesichert.