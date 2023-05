Duisburg: Schon wieder Messer-Attacke auf offener Straße ++ Verdächtiger in U-Haft

Brutale Szenen am Mittwochmittag (17. Mai) in Duisburg. Wie ein Sprecher der Polizei Duisburg gegenüber DER WESTEN bestätigte, hat sich gegen 12.15 Uhr eine Messer-Attacke am Sternbuschweg im Stadtteil Neudorf ereignet. Die Polizei Duisburg rückte nach einem Notruf mit einem Großaufgebot an und und konnte den Tatverdächtigen (35) nach kurzer Zeit festnehmen.

Das Opfer (31) erlitt nach Angaben der Polizei mehrere Stichwunden und kam nach einer Erstversorgung am Tatort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. „Stand jetzt sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich“, teilte der Polizeisprecher mit. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um den Tatort zwischen Kortumstraße und Koloniestraße am Mittag ab.

Duisburg: Messer-Attacke auf offener Straße

Augenzeugen zufolge hat sich die Tat auf offener Straße ereignet. Nach ersten Ermittlungen kannten sich die beiden Männer. Streitigkeiten aus der Vergangenheit sollen Ursache für den Vorfall gewesen sein. Unklar ist, aus welchem Grund der Streit derart eskalieren konnte. „Der Einsatz und die Vernehmungen von Zeugen laufen noch“, sagte der Polizeisprecher zunächst.

Nachdem Passanten der 35-Jährigen aufgefordert hatten, das Messer fallen zu lassen, kam dieser der Aufforderung nach, sodass ein Zeuge die Waffe an sich nahm und sie später der Polizei übergab. Der Angreifer war nach der Tat selbst nicht dem flüchtenden Tatopfer gefolgt, sondern hatte selbst die Polizei angerufen und von der Attacke berichtet.

Er ließ sich anschließend anstandslos von den Beamten festnehmen, als diese am Tatort eintrafen. Am Freitag (19. Mai) teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg mit, dass der Mann iranischer Herkunft wegen gefährlicher Körperverletzung in U-Haft gekommen ist.

Der 31-jährige Geschädigte, ein Mann aus Syrien, befindet sich noch immer in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Er war zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Beunruhigende Serie in Duisburg

Es ist der nächste Fall einer beunruhigenden Folge von Messer-Attacken in Duisburg. In den letzten Wochen hatte es mehrere Zwischenfälle gegeben – darunter auch das Blutbad im John-Reed-Fitnessstudio im Zentrum der Stadt (mehr hier).

Mehr Themen:

Dem Tatverdächtigen der verstörenden Attacke, bei der mehrere Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden waren, wird auch eine weitere Tat in der Altstadt zugeschrieben. Dabei ist wenige Tage vor dem Blutbad im Fitnessstudio ein Feiernder gestorben (mehr hier).