Duisburg: Schimmel und Mäuse! Ekel-Zustand in diesen Kaufland-Filialen

Die Ekel-Enthüllungen bei vielen Kaufland-Filialen in Deutschland und NRW waren für viele eingefleischte Kunden ein Schock (hier mehr dazu lesen). Nachdem auch zwei Filialen in Duisburg von den mangelnden Hygienezuständen betroffen waren, kam jetzt heraus, dass diese auch beim Gesundheitsamt Duisburg kein unbeschriebenes Blatt sind.

Mittlerweile soll Kaufland umfangreiche Maßnahmen getroffen haben, um die Situation in den Filialen zu verbessern. Doch wie viel merkt man davon in Duisburg wirklich?

Duisburg: Kaufland-Filialen in schlimmen Zustand

Die Reportage von „Stern TV“ vor knapp einem Monat war nicht nur für Kaufland selbst ein Schock. Auch zahlreiche Kunden mussten wohl erst einmal verdauen, dass ihre Stammfiliale wohl nicht ganz sauber ist – von 50 untersuchten Standorten gab es in 48 erhebliche Hygienemängel, darunter Schimmelbefall und Mäuse in den Gebäuden. Auch zwei Filialen in Duisburg gehörten dazu, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ).

So sollen sich in den Geschäften in Duisburg-Hochheide sowie in Aldenrade Abgründe auftun. Zwar ist nicht klar, welche Probleme dort im Detail herrschen – doch geht man von der allgemeinen Berichterstattung aus, dürften auch hier Schimmel, Mäuse und Hygienemängel festgestellt worden sein.

Klar ist: Beide Standorte sind in die Jahre gekommen, werden seit 2010 (Aldenrade) und 2006 (Hochheide) betrieben. Einige Maßnahmen sollen das Image der Kaufland-Filialen nun aber wieder aufpolieren.

Duisburg: Kunden merken Veränderung

Laut WAZ scheint zumindest die Filiale in Hochheide nur zwei Wochen nach der „Stern TV“-Enthüllung auffallend aufgeräumt. Eine angekündigte Grundreinigung seitens Kaufland hat also wirklich stattgefunden. „In beiden Filialen wurden die Kühlmöbel wie angekündigt bereits grundlegend gereinigt“, erklärt eine Sprecherin der Einzelhandelskette. „Auch zum Thema Frische und Hygiene wurden alle Teams in unseren Duisburger Filialen noch einmal umfangreich sensibilisiert.“

Eine Kundin vor Ort bestätigt ebenfalls, dass sich das Erscheinungsbild am Standort Hochheide gebessert habe. Vor allem an der Kühltheke werde demnach mehr auf Sauberkeit geachtet. Aber: Das Mäuseproblem hat man in Hochheide offenbar immer noch nicht im Griff. In der Obst-Abteilung steht gut sichtbar eine Falle – ob das zum Kauferlebnis der Kunden beiträgt, ist fraglich.

Auch die Stadt Duisburg hat die beiden Kaufland-Filialen im Visier.