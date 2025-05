Sparkasse in NRW muss sich an Kunden wenden – ihnen droht die Kontosperrung

Regelmäßig wendet sich die Sparkasse sowie ihre einzelnen Standort-Filialen in NRW und Umgebung an ihre Kunden und klärt im Netz über neuste Angebote auf, gibt Tipps rund ums Geld und spricht hin und wieder auch die ein oder andere Warnung aus.

Letzteres muss nun auch eine Sparkasse aus NRW machen. Viele Kunden können es wohl nicht mehr hören. Doch sollten sie die Worte ihres Kreditinstituts ernst nehmen, bevor ihnen die Kontosperrung droht.

Sparkasse in NRW muss warnen

Betrugsmaschen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Dabei könnte man meinen, dass sowohl Unternehmen als auch Kunden schon alles gehört haben. Dennoch sind vor allem Ältere nicht davor gefeit, unter Druck auf die fiesen Tricks perfider Betrüger hereinzufallen.

So könnte es jetzt auch dem ein oder anderen Sparkassen-Kunden aus NRW ergangen sein. Denn wie die Sparkasse am Niederrhein jetzt offenbart, treiben in der Region wieder dreiste Trickbetrüger ihr Unwesen. „Kunden werden angerufen und aufgefordert, einem vermeintlichen Mitarbeiter unserer Sparkasse an der Haustüre ihre Kontokarte mit der dazugehörigen PIN zu übergeben“, so ein Sparkassen-Pressesprecher.

Kunden sollten nicht in Stress geraten

Als Grund würden die vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiter angeben, dass die Karte für eine „missbräuchliche Abbuchung bei einem bekannten Online-Händler verwendet worden“ sei. Diese müsse aus diesem Grund umgehend ausgetauscht werden.

„Nach unserer ersten Einschätzung orientieren sich die Täter an Einträgen im Telefonbuch mit voller Adressangabe, da wir auch schon Rückfragen von Kunden anderer Institute hatten, die ebenfalls angerufen wurden“, offenbart der Sparkassen-Sprecher aus NRW.

Abermals rät das Kreditinstitut dazu, keinesfalls seine Karte oder seine PIN an fremde Personen herauszugeben – schon gar nicht nach einer Aufforderung am Telefon. Kunden sollten stattdessen direkt die Polizei informieren, damit auch andere vor der dreisten Betrugsmasche in NRW gewarnt werden können.