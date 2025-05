Sparkasse: Bittere Nachricht – hier kommen Kunden tagelang nicht an Bargeld

Bei Geld hört für viele die Freundschaft auf. Kein Wunder, dass die Wahl der richtigen Bank schon mal zu einer kleinen Zerreißprobe wird. Denn gerade bei den ganzen Angeboten von Sparkasse und Co. kann man schon mal den Überblick verlieren.

In Zeiten des Online-Bankings können aber viele Kunden alle Infos ganz entspannt im Netz nachlesen. Und so informierte einige Filialen der Sparkasse ihre Kunden auch kürzlich über Änderungen, die demnächst auf sie zukommen – und die haben es wirklich in sich!

Sparkassen-Kunden stehen vor Herausforderung

Denn über das Wochenende vom 23. bis 25. Mai wird es Einschränkungen bei der Sparkasse Hannover und bei der Stadtsparkasse Wunstorf geben. Bereits im Vorfeld informierte das Geldhaus seine Kunden darüber und betonte, dass es zu vorübergehenden Einschränkungen beim Bezahlen und Geldabheben mit der Sparkassen-Card kommen wird. Doch inwieweit ist das Ausmaß der Einschränkungen – wird es sich nur um Einzelfälle handeln? Diese Redaktion hat da mal bei der Sparkasse nachgefragt.

„Nein, es handelt sich nicht um vereinzelte Ausnahmen, sondern wird unsere Kundschaft in der Breite betreffen. Verschiedene Kundengruppen werden zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich betroffen sein. Wir haben unsere Kunden seit Wochen durch intensive Kommunikationsmaßnahmen vorbereitet. Betroffen sind im Übrigen nur die Sparkassen-Cards. Kreditkarten sind von den Einschränkungen nicht betroffen“, erklärt eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion.

Kunden sollten daher rechtzeitig Bargeld abheben oder mit ihrer Kreditkarte zahlen. Doch was macht man, wenn gerade keine Kreditkarte parat ist? „Wenn man keine hat, dann muss man sich eine Lösung überlegen, die man vielleicht auch wählen würde, wenn man seine Geldbörse zu Hause vergessen hat. Zum Beispiel ein Pfand hinterlegen“, gibt die Sprecherin den Tipp.