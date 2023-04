Duisburg: Bluttat in Fitnessstudio ++ Vier Verletzte ++ Polizei-Großeinsatz

Polizei-Großeinsatz an einem Fitnessstudio in Duisburg!

An der Schwanenstraße in Duisburg (Stadtteil Altstadt) kam es am Dienstagabend (18. April) zu einer Bluttat in einem Fitnessstudio der Kette „John Reed“. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, wie eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Duisburg: Bluttat in Fitnesstudio

Was genau vor Ort passiert ist, ist noch nicht ganz klar. Die Polizei spricht gegenüber DER WESTEN von vier Verletzten, die medizinisch versorgt werden. Über den genauen Gesundheitszustand gebe es ebenfalls noch keine Informationen.

Die Tendenz gehe „vorsichtig in Richtung Stichverletzung“, aber auch hier betont die Polizei, dass die Sachlage noch sehr unklar ist. Die NRZ berichtet von Zeugen, die Knallgeräusche gehört haben – es ist aber keinesfalls sicher, ob das Schüsse oder andere Geräusche waren.

Jetzt gelte es laut Polizei, erst einmal genau herauszufinden, was für eine Tatwaffe verwendet wurde, wer überhaupt der Täter war und wo sich dieser aufhält. Zu all diesen Fragen gebe es zurzeit noch keine gesicherten Antworten.

„Wir sind mit einem Großaufgebot an Polizisten vor Ort“, so die Polizeisprecherin. Auch Spezialeinheiten und ein Hubschrauber wurden angefordert.

Weitere Informationen folgen.