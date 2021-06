Duisburg: Zu wenig Impfstoff da! Die Folgen sind gravierend

Duisburg. Impfstoffmangel in Duisburg!

Im Impfzentrum Duisburg können aktuell nur noch vereinzelt neue Impftermine vergeben werden. Das bestätigte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) auf Anfrage von DER WESTEN. Was hat das für Folgen?

Duisburg: Impfstoff-Mangel! Nur noch Zweitimpfungen möglich

Die Priorität in den Impfzentren in Duisburger im gesamten KVNO-Gebiet liege in diesen Tagen auf den bereits gebuchten Terminen für eine Zweitimpfung, teilte ein KVNO-Sprecher mit.

Das Impfzentrum in Duisburg. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Das NRW-Gesundheitsministerium rechnet frühestens Mitte Juni mit „neuen Terminen in relevanter Anzahl“.

------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

----------------

Doch natürlich sind nicht nur die Impfzentren von der Impfstoff-Knappheit betroffen, sondern auch die Arztpraxen.

Nachschub in den nächsten Wochen?

Hier ist dem KVNO-Sprecher zufolge aktuell „in der Regel nur die Zweitimpfung bei ihren Patienten“ möglich. Mitte/Ende Juni sollen aber auch hier wieder größere Mengen Impfstoff ankommen.

------------------

------------------

„Bis dahin müssen impfwillige Bürger mit Blick auf die derzeitigen Lieferstände an Impfstoff noch Geduld aufbringen“, teilt der KVNO-Sprecher mit. „Wir hoffen auf eine Verbesserung der Situation ab Mitte/Ende Juni – insbesondere, dass dann die vom Bunden und Land angekündigten größeren Mengen an Impfstoffen auch tatsächlich in den hiesigen Praxen und Zentren eintreffen.“ (at)