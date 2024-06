Duisburg: 61-Jährige lässt die Muskeln spielen – selbst junge Menschen sehen neben ihr alt aus

Auf den ersten Blick wirkt die 1,68 Meter große und zierliche Frau fast unscheinbar, als könnte sie mit ihren nicht mal 55 Kilogramm keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch genau das spornt Anette Meier-Ullmann aus Duisburg unter anderem an, wenn die Leute ihre Kräfte aufgrund ihrer zarten Körperstatur unterschätzen.

Denn die 61-Jährige schiebt regelmäßig 102 Kilogramm vor sich her – und das fast mühelos. Auch ihr Alter ist für sie nur eine Zahl und kein Hindernis, sich immer wieder neue sportliche Ziele zu setzen. Vor zwei Jahren entdeckte Meier-Ullmann die Trendsportart Hyrox für sich. Eine Mischung aus Krafttraining und Laufeinheiten. Nun will sie sogar nach dem Weltmeister-Titel greifen.

Anette Meier-Ullmann hat mich mit in ihr Stammfitnessstudio „LifeFit Sportpark“ nach Dinslaken mitgenommen. Dort durfte ich ein Probetraining mit der taffen Powerfrau absolvieren. Die Folgen bekam ich schnell zu spüren.

Duisburgerin lässt sich vom Alter nicht stoppen

Drei Mal die Woche Fußball und gelegentliche Home-Workouts – das muss doch reichen, um ein Hyrox-Training gut zu überstehen, oder? Mit dieser Einstellung bin ich zumindest zu unserem Termin nach Dinslaken gekommen. „Es gibt acht Workouts und acht Kilometer zu laufen – das immer im Wechsel. Hyrox ist für jedermann gedacht, es gibt keine Altersbegrenzung“, erklärt mir Anette Meier-Ullmann zu Beginn.

Auch wenn sie zugibt, dass sie selbst am Anfang skeptisch war. „Meine Tochter Linda hat damals aus Spaß bei einem der ersten Wettkämpfe mitgemacht und aus dem Stehgreif einfach mal gewonnen. Ich dachte erst: ‚Was soll ich da als alte Oma?‘ Aber meine Tochter hat mich überredet“, so die Verwaltungsangestellte. 2017 wurde aus der Idee des Hamburgers Moritz Fürste Realität, seitdem wächst die Community stetig.

Eine gewisse Grundfitness sei jedoch von Vorteil, um den harten Parcours durchzuhalten. Die 1-Kilometer-Runden zwischen den Übungen sparen wir uns aus zeitlichen Gründen. Am Ende bin ich auch ganz froh drum – so viel sei vorweggenommen. Schon bei der ersten Übung, dem Skiergometer, werden deutliche Unterschiede zwischen der Powerfrau und mir als Anfängerin sichtbar. Nicht in der Stärke, sondern bei der Technik.

Bis zu 102 Kilogramm schiebt Anette Meier-Ullmann vor sich her. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Auf die kommt es auch beim Schlittenschieben- und Ziehen an. 102 Kilogramm bewegen sich nicht von alleine. Der richtige Winkel beim Griff, viel Kraft aus den Beinen heraus und höchste Konzentration sind gefordert. Und am Ende kann Meier-Ullmann immer noch lächeln.

Ein Hryox besteht aus folgenden 8 Übungen:

1000m Skiergometer

50m Sled Push (Schlittenschieben mit vorgegebenem Gewicht)

50m Sled Pull (Schlittenziehen)

Burpee Broad Jump (Burpees plus Weitsprünge über 80 Meter)

1000m Ruderergometer

Farmers Carry (Zwei Kettlebells mit vorgegebenem Gewicht über 200 Meter tragen)

Sandbag Lunges (Trag einen Sandsack auf den Schultern und laufe 100 Meter)

Wall Balls (In Squatposition einen Gewichtsball 75-Mal an die Wand werfen)

HIER komme ich an meine Grenzen

Beim Hyrox wird nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die korrekte Ausführung geachtet. Doch die fällt mit zunehmender Anstrengung und Dauer des Wettkampfes immer schwerer. Dabei wird auch bei den letzten beiden Übungen von den Athleten – und an diesem Tag bin ich das – alles abverlangt. Bei den Sandbag Lunges muss ein Sandsack mit 20 Kilogramm schwerem Inhalt auf die Schulter geladen werden. Mit großen Ausfallschritten nähert man sich dem 100-Meter-Ziel, wobei das Knie bei dem Schritt den Boden berühren muss.

Und diese Übung bringt mich das erste Mal so richtig an meine Grenzen. Das Brennen der Muskeln versuche ich wegzulächeln, bloß keine Schwäche zeigen. Doch das Ziehen am hinteren Oberschenkel unterhalb des Gesäßes macht sich nun deutlich bemerkbar. Auch dehnen hilft nur geringfügig, doch die 61-Jährige steht schon wieder für die nächste Einheit bereit. Es nützt nichts: Aufgeben ist keine Option.

Bei den Wall-Balls muss sich der Sportler jedes Mal aus der Squatposition hochstemmen, um mit dem 4-Kilo-Ball exakt die Zielscheibe zu treffen – und wehe, die Sportler gehen nicht tief genug mit dem Hintern runter. Ich traue meinen Ohren kaum, als Anette Meier-Ullmann mir die Zahl der benötigten Wiederholungen nennt: 75! Bei falscher Ausübung werden aus 75 Wiederholungen schnell auch mal an die 100 – und das nach bereits acht absolvierten Laufeinheiten und Workouts.

61-Jährige will WM-Titel

Auch wenn ich nur einen sehr abgespeckten Hyrox gemacht habe, spüre ich, dass mein ganzer Körper auf Spannung ist. Dementsprechend hoch ist auch meine Achtung für Anette Meier-Ullmann, die ihren Körper auch mit 61 Jahren noch immer zu Höchstleistungen treiben kann. Apropos Höchstleistungen: Ihre Bestzeit von 1 Stunde und 19 Minuten stellte sie Anfang April 2024 bei der FIBO in Köln auf. Zum Vergleich: Der Weltrekord bei den Frauen wurde von der 33-jährigen US-Amerikanerin Lauren Weeks aufstellt – ihre Zeit liegt bei 58.03 Minuten.

Bei der Hyrox-WM (7. bis 9. Juni in Nizza/Frankreich) möchte die Duisburgerin erneut an ihre Bestleistung anknüpfen, um im Kampf um den Titel in ihrer Altersklasse ein Wort mitsprechen zu können. Dafür trainiert Meier-Ullmann eisern jeden Tag bis zu drei Stunden, Pausen kennt sie keine. „Ich stehe um 4 Uhr morgens auf, damit ich um 5 Uhr Sport machen kann vor der Arbeit. Ich gebe schon zu, dass man ein bisschen verrückt sein muss. 61 ist ein Alter, keine Frage, aber es ist auch nicht so alt, dass ich in den Liegestuhl müsste“, betont sie.

Ich weiß auf jeden Fall schon, wem ich bei der Hyrox-WM die Daumen drücke.