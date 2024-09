Duisburg: Hühner gestohlen und geköpft! Halterin entdeckt Blutbad im Stall

Wie bitte will man erklären, was einen Menschen zu einer solchen Gräueltat treibt?

Am Samstagmorgen (14. September) trat eine Frau in Duisburg in ihren Garten, um nach ihren Hühnern zu sehen. Doch was sie im Stall erblickte, glich eher einem blutigen Horrorfilm!

Duisburg: Hühner-Massaker!

Was war geschehen? Am Abend zuvor hatte die Frau, die in der Fausstraße in Duisburg-Mittelmeiderich wohnt, noch ihr gesamtes Federvieh in den Stall gebracht – doch in der Nacht von Freitag (13. September) auf Samstag (14. September) ereignete sich eine erschreckende Tat.

Mehrere Hennen und ein Hahn wurden aus dem umzäunten Geflügelgarten gestohlen – doch nicht nur das: Zwei Hühner wurden vor Ort geköpft, ihre Überreste einfach liegen gelassen!

Die Szenerie war erschreckend. Die Federn der Hühner waren überall in der Gegend verstreut, sie lagen sogar bei den anliegenden Garagen.

Was ist mit den Hühnern geschehen?

Dass ein Raubtier wie ein Fuchs oder eine Katze sich über die Hühner hergemacht haben könnte, schließen die Ermittler wohl aus. Die Polizei geht von menschlichen Tätern aus, die die Hühner entwendet haben – schließlich fehlen mehr Tiere als es Überreste vor Ort gibt.

Wer Hinweise für die Ermittler hat, die auf den Verbleib der entwendeten Hühner hindeuten, kann sich unter der 0203/8200 beim Kriminalkommissariat 34 der Polizei Duisburg melden.