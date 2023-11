Duisburg: Hochwasser-Alarm! Stadt muss Straßen sperren

Regen, Regen, Regen. Das aktuelle Wetter in NRW verspricht nichts Gutes. Seit Tagen schon begleitet uns der November mit Niederschlägen, wohin das Auge reicht. Vor allem rund um Duisburg, im Einzugsgebiet des Rheins, kann man eine folgenschwere Beobachtung machen.

Hochwassergefahr in der Ruhrgebietsstadt. Durch die seit Tagen anhaltenden Regenfälle steigt der Pegel des Rheins immer weiter an. Deshalb hat die Stadt gemeinsam mit den Wirtschaftsbetrieben Duisburg (WBD) Maßnahmen ergriffen: Mehrere Straßenabschnitte und Zugänge zum Rhein mussten gesperrt werden.

Duisburg greift durch: Acht-Meter-Marke wurde überschritten

Bereits am Montagmorgen (20. November) um 5 Uhr morgens wurde die 8-Meter-Marke geknackt. Am Sonntagabend zuvor waren es 7,84 Meter. Um dem Regen entgegenzuwirken, wurde am Morgen das Sperrtor am Marientor geöffnet, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der WBD. Es wird voraussichtlich am Mittwoch (22. November) wieder geöffnet. Durch die Sperrung des Marientors kam es auch zu Sperrungen von Straßenabschnitten. Folgende Straßen und Zufahrten in Duisburg wurden wegen Überflutungen gesperrt:

Baerl: Rheindeichstraße (Beginn Rampe Leinpfad ab Deichkronenweg), Rheinstraße, (Abzweig Leinpfad gegenüber Kohlenstraße), Hofstraße (Hausnummer 15), Woltershofer Kirchweg Deich, Woltershoferstraße (Hausnummer 16/Deich Baerl)

Rheindeichstraße (Beginn Rampe Leinpfad ab Deichkronenweg), Rheinstraße, (Abzweig Leinpfad gegenüber Kohlenstraße), Hofstraße (Hausnummer 15), Woltershofer Kirchweg Deich, Woltershoferstraße (Hausnummer 16/Deich Baerl) Homberg: Königstraße hinter WSA Duisburg Rhein, Wilhelmallee (Hausnummer 26), Abzweig Rheinuferweg Dammstraße (Hausnummer 65), Kanuclub Rheintreue

Königstraße hinter WSA Duisburg Rhein, Wilhelmallee (Hausnummer 26), Abzweig Rheinuferweg Dammstraße (Hausnummer 65), Kanuclub Rheintreue Rheinhausen: Friemersheimer Straße (Museum, Zufahrt Wertscher Hof)

Friemersheimer Straße (Museum, Zufahrt Wertscher Hof) Kasslerfeld: Am Bört (hinter der Nato-Rampe), Am Bort (Kreisverkehr Kasslerfeld)

Am Bört (hinter der Nato-Rampe), Am Bort (Kreisverkehr Kasslerfeld) Ruhrort: Pontwert, Abfahrten zu Anlegestellen Ruhr, Dammstraße(Ecke Rheinallee)

Pontwert, Abfahrten zu Anlegestellen Ruhr, Dammstraße(Ecke Rheinallee) Wanheim: Ehinger Straße (rechtes Ufer Angerbach)

Ehinger Straße (rechtes Ufer Angerbach) Mündelheim: Deichkronenweg Zuwegung von Hirtenweg ,Hirtenweg (Hausnummer 6), Rheinuferweg Am Hasselberg

Deichkronenweg Zuwegung von Hirtenweg ,Hirtenweg (Hausnummer 6), Rheinuferweg Am Hasselberg Laar: Richard-Hindorf-Platz (Abfahrt Mühlenweide)

Richard-Hindorf-Platz (Abfahrt Mühlenweide) Walsum: Fährstraße Dr. Wilhelm-Roelen-Straße

Wird das Hochwasser noch schlimmer?

Schaut man sich die Wettervorhersage für die nächsten Tage an, ist keine Besserung in Sicht. „Der Scheitel in Duisburg wird am Dienstag mit ca. 8,50 Meter am Ruhrorter Pegel erwartet“, so die Stadt auf Facebook. Damit sieht der Rhein ganz anders aus als im Sommer des vergangenen Jahres: Im August 2022 hatte der Rhein in Duisburg mit nur 1,51 Metern einen historischen Tiefststand.

Derzeit ist geplant, das Marientor in Duisburg am Mittwoch wieder zu öffnen. Je nach Entwicklung der Lage kann sich dies aber noch verschieben.