Duisburg: Pottstadt mit hässlichstem Bahnhof? „Einmal und nie wieder“

Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Und wenn es darum geht, welcher Bahnhof wohl der schönste ist, gehen die Meinungen weit auseinander. Genauso ist es auch beim Gegenteil. Doch wenn man die Pendler fragt, dann ist der Duisburger Hauptbahnhof ganz weit vorne.

Die Deutsche Bahn hat mal an den deutschen Hauptbahnhöfen rumgefragt, welche die Pendler am schlimmsten und am besten finden. Und der Ort Duisburg wurde dabei mehr als einmal genannt.

DB fragt: Welcher Hbf ist der Schlimmste?

Auf dem Instagram-Kanal der Deutschen Bahn hat die DB ein Reel veröffentlicht. Darin werden Bahnkunden vor Ort gefragt, welchen Bahnhof sie am schlimmsten oder besten finden. „Was ist der schönste Bahnhof Deutschlands und wo würdet ihr lieber nicht stranden?“ Die Antwort folgt auf dem Fuß.

Die Interviewten nennen zum Beispiel Hamburg, aber auch eine kleinere Ortschaft in Niedersachsen. Denn in Kreiensen gibt es die Gleise 1-3, 51-52 und 72. Aber auch Lünen sei „eine ganz große Katastrophe“. In den Kommentaren unter dem Beitrag werden allerdings auch ein paar Bahnhöfe in NRW und im Ruhrgebiet genannt. Darunter auch Duisburg.

„Duisburg ist der Horror“

In der Liste darf natürlich auch Stuttgart nicht fehlen – „eine Zumutung seit Jahren“, wie ein Nutzer schreibt. „Offenbach am Main, einmal und nie mehr!!!“, meint der nächste. Berlin Westkreuz hätte nicht einmal einen richtigen Ausgang. Doch auch in NRW gibt es wohl so manchen Horror-Bahnhof.

Hagen und Wuppertal-Oberbarmen seien eine „absolute Katastrophe“, Kempten, Dortmund und Krefeld ebenso. „Eindeutig Essen“, meint allerdings der Nächste. „Um zu Gleis 21 & 22 zu kommen, musst du eine halbe Weltreise machen.“ Andere nennen Oberhausen Sterkrade: „Das ist gefühlt nicht mal ein Bahnsteig, eher ein Baugerüst“. Und auch Bottrop-Boy: „Wenn man einen Rollstuhl fährt, strandet man dort unweigerlich“.

Doch oft genug fällt der Name Duisburg. „Duisburg ist der Horror“, „Duisburg ist wirklich schlimm“ und in Anspielung auf einen Interviewten im Video: „Er war noch nie in Duisburg.“ Allerdings befindet sich der Duisburger Hauptbahnhof aktuell im Wandel und wird renoviert. „Duisburg wird gerade richtig schön!“, merkt auch eine Nutzerin an.