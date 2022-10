Duisburg: Platzsturm! Fußballer wird von Zuschauern zusammengetreten – Polizei sucht Zeugen

Ausschreitungen nach einem Amateurfußballspiel in Duisburg!

Am Sonntag sind an der Bahnhofstraße in Duisburg Fans von Walsum 09 und dem MTV Union Hamborn aneinandergeraten. Dabei wurde ein Spieler der Hamborner Mannschaft verletzt.

In Duisburg wurde ein Spieler nach einem Fußballspiel von Zuschauern vermöbelt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / aal.photo

Duisburg: Zuschauer stürmen bei Fußballspiel das Feld – und attackieren Spieler

Am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr gab es an der Bahnhofstraße eine Auseinandersetzung. Nach dem Abpfiff des Fußballspiels zwischen Walsum 09 und dem MTV Union Hamborn hatten sich die Teams erst einmal gestritten.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderem: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Ein 24-jähriger Hamborn-Spieler hatte versucht zu schlichten und sei dann laut eigener Angabe von einem Spieler des gegnerischen Teams angegriffen worden. Er sei dann zu Boden gestürzt. Dann wären noch mehr Personen auf den Platz gestürmt und mindestens drei hätten auf ihn eingetreten.

Polizei sucht nach Spieler-Attacke nach Zeugen

Einen davon schätze er auf etwa 25 Jahre mit schwarzen, kurz gelockten Haaren und einem langen gleichfarbigen Vollbart. Getragen hätte er zur Tatzeit einen cremefarbenen Jogginganzug.

Die Polizei ermittelt zurzeit wegen der Attacke gegen den 24-Jährigen. Sie sucht dafür noch Zeugen, die Aussagen zu den Ausschreitungen machen können. Wenn du Angaben zu den Tatverdächtigen machen kannst, dann melde dich bitte unter der 0203 2800 bei der Duisburger Polizeistelle.