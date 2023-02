Duisburg: Frau geht mit Hund im Wald spazieren und fällt aus allen Wolken – „Hoffentlich finden sie die Schweine“

Ein schöner Nachmittagsspaziergang sollte es werden. Am Samstag, den 18. Februar, streifte eine Frau mit ihrem Hund durch den Wald in Duisburg, als sie plötzlich vor einem ekelhaft stinkenden Haufen stand.

Irgendjemand hatten sich hier einfach seiner Altlasten entledigt und sich keinen Deut darum geschert, dass dies nicht nur verboten, sondern auch widerlich und vor allem gefährlich für andere sein könnte. Was hatte sich der und die Unbekannte(n) denn bloß bei dieser Aktion in Duisburg gedacht?

Duisburg: Frau entdeckt Müllhalde im Wald

Ein kleines Waldstück im Duisburger Süden ist wohl zu einer wilden Müllkippe verkommen, wie eine Spaziergängerin kürzlich bei einem Streifzug feststellen musste. Bei einem Gassigang mit ihrem Vierbeiner durch das Buchenwäldchen – zwischen der Wedauer Straße und den Sana Kliniken in Wanheimerort – entdeckte sie etliche blaue Müllsäcke, teils prall gefüllt mit Unrat.

Darüber regte sich die Frau so auf, dass sie gleich ein Foto von ihrem Hund inmitten der Müllhaufen schoss und das auf Facebook teilte. „Was geht in den Köpfen der Leute vor?“, wollte sie wissen.

Einwohner fordern harte Strafe

Die Nutzer waren beim Anblick des Bildes entsetzt. „Unfassbar“, kommentierte eine. „Wenn ich so einen erwischen sollte…“ Da solle man gleich die Polizei und das Ordnungsamt verständigen, war ihre Meinung. „Ich will gar nicht wissen, wie es bei denen zu Hause aussieht. Kein Respekt gegenüber Bewohnern und der Umwelt. Wenn ich so was sehe, könnte ich kotzen.“

Vielen waren schockiert. „Da fehlen einem die Worte!“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer forderte gleich eine fette Geldstrafe. „Hoffentlich finden Sie die Schweine, die müssten mindestens 20.000 Euro bezahlen, ansonsten lerne die das nie.“ Eine Nutzerin wies allerdings auch auf die „WBD“-App hin. Mit der könne man „wilde Müllkippen“ fotografieren und melden, damit der Müll zumindest abgeholt werde. Denn sonst könnten hier bald noch mehr Säcken auftauchen, befürchteten einige Anwohner.