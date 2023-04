Duisburg: Neue Spur nach Blutbad im Fitnessstudio – hat der Tatverdächtige IHN auf dem Gewissen?

Die Ereignisse im Fall der Messer-Attacke im Duisburger „John Reed“-Fitnessstudio am vergangenen Dienstag (18. April) überschlagen sich. Erst am Dienstagnachmittag hatte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf die Ermittlungen nach einem brisanten Fund auf dem Handy des Tatverdächtigen übernommen. Demnach sei ein terroristisches Motiv nicht ausgeschlossen.

Am Abend sickerte nach „Spiegel“-Informationen durch, dass die Ermittler eine Spur gefunden haben, die den Tatverdächtigen mit einer weiteren Messer-Attacke in Duisburg in Verbindung bringen könnte. Dabei ist in der Nacht auf Ostersonntag (9. April) ein Mann (35) ebenfalls in der Altstadt angegriffen und getötet worden (mehr hier). Die beiden Tatorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Duisburg: Neue Spur nach Blutbad aufgetaucht

Der „Spiegel“ will nun aus Ermittlerkreisen erfahren haben, dass in der Blutlache des getöteten 35-Jährigen ein verdächtiger Schuhabdruck gefunden wurde. Und der könnte zu einem Schuh des festgenommenen 26-jährigen Mannes gehören, der für die Tat im Fitnessstudio verantwortlich sein soll.

Ein DNA-Abgleich soll klären, ob an den Schuhen des mutmaßlichen Messer-Stechers auch Blut des 35-jährigen Todesopfers klebt. Das Ergebnis werde in den nächsten Tagen erwartet, heißt es in dem Bericht.

