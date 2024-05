Irre Party-Szenen in Duisburg – Fans zünden Bengalos mitten in der Stadt

Ausgelassene Stimmung in Duisburg am Sonntag (26. Mai)! Die Straße vor dem Amtsgericht in Duisburg-Hamborn wurde plötzlich zur Fan-Meile! Zahlreiche Fans jubelten, zündeten Bengalos, schwenkten Fahnen.

Warum? Weil in der Türkei Galatasaray Istanbul zum 24. Mal die Meisterschaft gewonnen hat!

Duisburg: Galatasaray-Fans feiern Meisterschaft

Das Fußballjahr verlief in Duisburg eigentlich alles andere als erfolgreich. Der traditionsreiche MSV stieg erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die 4. Liga ab. Viel zu feiern gab es für die Zebra-Fans daher nicht. Bei den Fans des türkischen Fußballs sieht das allerdings anders aus.

Knapp 33.000 Menschen mit türkischem Pass leben in Duisburg – und natürlich verfolgen viele von ihnen auch die Süper Lig in ihrem Heimatland. Dort stand am Sonntag (26. Mai) der letzte Spieltag an. Spitzenreiter Galatasaray lag drei Punkte vor Stadtrivale Fenerbahce, doch die hatten die bessere Tordifferenz. Bei einer Niederlage von Gala hätte Fener also noch vorbeiziehen können.

Fan-Party in Duisburg. Foto: Justin Brosch

Im Auswärtsspiel bei Konyaspor gab sich der türkische Rekordmeister aber keine Blöße. Galatasary siegte souverän mit 3:1, Star-Stürmer Icardi erzielte zwei Treffer. Das sollte ausreichen, um sich erneut den Titel zu sichern. Dank der eigenen drei Punkte war Fenerbahces gleichzeitiger 6:0-Kantersieg gegen Absteiger Istanbulspor letztendlich nicht mehr ausschlaggebend.

Den 24. Meistertitel in der Süper Lig feierten die Fans des türkischen Spitzenklubs am Sonntagabend ausgiebig in Duisburg. Galatasary-Schals und -Flaggen waren überall zu sehen, Bengalos in den orangen Vereinsfarben wurden gezündet.

Es war nicht das einzige Fußballfest an diesem Sonntag in NRW. In Leverkusen wurde die Mannschaft von Bayer 04 im eigenen Stadion gefeiert. Nach der Deutschen Meisterschaft in der Bundesliga hatte das Team von Xabi Alonso am Samstag (25. Mai) in Berlin auch den DFB-Pokal gewonnen – und wurden bei ihrer Rückkehr am Folgetag von den begeisterten Anhängern gebührend gefeiert.