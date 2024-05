Duisburg: Stadt will mit Freibier zu Europawahl locken – doch Wähler reagieren anders als erwartet

Neben der Fußball-Europameisterschaft findet in diesem Sommer noch eine andere Veranstaltung mit besonderer Bedeutung für den Kontinent statt: die Europawahl! Die Stadt Duisburg verfolgt dafür einen Plan – doch der geht nach hinten los…

Vom 6. bis zum 9. Juni findet die Europawahl statt. Und um die Leute in Duisburg zum Wählen zu animieren, hat sich die Stadt etwas einfallen lassen: Freibier für alle Briefwähler in der König-Brauerei! Stadt und Unternehmen wollen so mehr Duisburger zur Wahl motivieren.

Böse Schlappe für Duisburg

Das Bier ist allerdings alkoholfrei, wie RTL berichtet. Das kühle Blonde gibt es für Duisburger, die ihre Briefwahl-Unterlagen mitbringen. Auch wer sich über die Wahl informiert, darf trinken. Der traurige Grund dieser Aktion: Die Duisburger sind faul, wenn es um das Kreuze-Setzen geht!

Bei der vergangenen Wahl haben so wenig mitgemacht wie nirgendwo anders! Gerade mal 50 Prozent haben abgestimmt. Es war die schlechteste Beteiligung in NRW. Das sollte sich mit der Freibier-Aktion eigentlich ändern.

Wähler bleiben trotz Bier fern

Irgendwie nahm die Aktion mit dem alkoholfreien Bier nicht wirklich Fahrt auf. Gerade mal vier Unterlagen wurden bis dato eingeworfen – vom Chef der Brauerei und vom Betriebsrat. Einen Booster durch das Bier gab es für die Wahl also nicht. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht – das mussten auch die Verantwortlichen feststellen. Aber bis zum Stichtag ist ja auch noch Zeit.

Bei der Europawahl wählen die EU-Bürger die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die Wahl findet alle fünf Jahre in allen 27 EU-Ländern statt. Die letzte Wahl war demnach 2019.