Duisburg: Hoher Besuch in beliebtem Café – Gäste rasten aus: „Krass!“

Zentral gelegen, an der Wallstraße nahe dem Friedrich-Wilhelm-Platz, begrüßt das Café Evergreen in Duisburg seine Besucher. Zumindest aktuell noch. Denn der Coffeeshop schließt am 31. Dezember 2024 seine Türen – nach dann knapp sechs Jahren (>> hier mehr dazu).

In all dieser Zeit dürfte Betreiber Sebastian Heider sicherlich einige Highlights miterleben, die der Alltag als Café-Chef so mit sich bringt. Doch kürzlich kam plötzlich hoher Besuch durch die Tür, den Heider so in Duisburg wohl nicht erwartet hätte.

Duisburg: Bundesliga-Klub besucht Café

Am Sonntag, dem 14. April 2024, erstrahlte das Café Evergreen plötzlich in Rot! Denn eine ganze Reihe von Frauen, alle in Rot gekleidet, betraten das Lokal. Es war niemand geringeres als die Frauen-Mannschaft des FC Bayern München, die plötzlich im Evergreen vorbeischaute.

„Yo, schön, dass ihr uns besucht habt!“, schreibt Heider auf Instagram und postet dazu ein Foto mit Kickerinnen wie Sydney Lohmann, Georgia Stanway oder Torhüterin Maria Luisa Grohs.

Was die Truppe an jenem Sonntag nach Duisburg führte? Natürlich der Spielplan der Frauen-Bundesliga. Der 18. Spieltag stand an – die Münchner Frauen waren zu Gast beim MSV Duisburg.

Ein Fakt, der bei den Stammgästen und Fans des Lokals für erstaunte und vor allem begeisterte Mienen sorgt:

„Die Damen vom FC Bayern haben Geschmack!“

„Wie cool, ich bin gleich im Stadion beim Spiel.“

„Tja, offenbar hat es sich bis nach Bayern rumgesprochen, wie cool und toll es bei und mit dir ist.“

„Krass! Du hast Frauen-Fußball-Erstligistinnen in deiner Hütte gehabt. Respekt!“

Bayern-Frauen zeigen Duisburg keine Gnade

Das Spiel selbst war eine klare Sache. Die Bayern auf Platz 1 mit sieben Punkten Vorsprung auf Wolfsburg – die Duisburgerinnen Tabellenschlusslicht, zehn Punkte Abstand zum rettenden Ufer.

Zwar führten die Damen aus dem Ruhrpott zur Halbzeit mit 1:0, doch die Spitzenreiter aus dem Süden drehten nach der Pause auf und verhinderten die Sensation. Mit 5:1 fertigten die Bayern den MSV ab – und verabschiedeten sich damit von Duisburg und dem Café Evergreen.