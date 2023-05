Duisburg: Brand in Stadtwerke-Turm! Fünf Arbeiter in Feuer-Hölle gefangen

Großalarm in Duisburg! In den Stadtwerken ist am Freitagmorgen (5. Mai) ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei Duisburg berichtet, waren in einem Turm fünf Arbeiter in einer Feuer-Hölle gefangen und mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Duisburg: Brand in Stadtwerke-Turm

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN berichtet, erreichten in Duisburg erste Notrufe gegen 8.47 Uhr die Beamten und die Feuerwehr der Stadt. In den Stadtwerken war ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Justin Brosch

Einsatzkräfte konnten auf dem Gelände gegen 9.30 Uhr den Brand unter Kontrolle bringen, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war es im Turm zu einem Schwelbrand gekommen. Fünf Personen, augenscheinlich Angestellte der Stadtwerke, waren aufgrund der großen Rauchentwicklung auf dem Turm gefangen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sie vom Dach des Stadtwerke-Turms retten.

Derzeit ist noch nicht klar, wie groß der Schaden ist und ob es Verletzte gibt. Auch in Bezug auf die Ursache des Brands stehen die Ermittler derzeit noch vor einem großen Rätsel. Nach ersten Erkenntnissen soll es infolge von Arbeiten zur starken Rauchentwicklung gekommen sein.

Weitere Informationen folgen.