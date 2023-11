Duisburg: Bombendrohung gegen drei Schulen! Direktor leitet sofort Sicherheitsmaßnahmen ein

Ein aufgebrachter Absender hat am Wochenende für einen Schock in Duisburg gesorgt, als er heftige Drohmails an drei Schulen und die Stadtverwaltung schickte. Die Erich-Kästner-Gesamtschule in Homberg, die Gesamtschule Duisburg-Mitte und die Gesamtschule Duisburg-Walsum wurden zum Ziel eines beunruhigenden Vorfalls.

Auch die Stadtverwaltung Duisburg bekam die beängstigende Post. In der Nachricht drohte der Absender mit Bombenanschlägen und der Behauptung, im Besitz einer gefährlichen Waffe zu sein.

Duisburg befürchtet Grausames

Die Polizei bestätigte, dass alle vier E-Mails denselben Inhalt hatten und vom gleichen Absender stammten. Daraufhin wurden sofort Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe aufzudecken. Doch zum Glück gibt es eine Entwarnung: „Eine Gefahr und eine Ernsthaftigkeit der Drohungen konnte aufgrund der Gesamtumstände zeitnah ausgeschlossen werden“, erklärt die Polizei.

+++ Duisburg: Führerschein teuer wie nie! Fahrlehrer deutlich: „Zwei Jahre keinen Sommerurlaub“ +++

Doch trotz dieser eigentlich beruhigenden Worte bleibt die Unruhe in der Stadt spürbar. Die betroffenen Schulen haben nach sorgfältiger Bewertungen durch die Polizei beschlossen, am Dienstag auf Distanzunterricht umzustellen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, betont die Schulleitung der Walsumer Gesamtschule, die sich auch dazu entschieden hat, Schüler und Eltern zu informieren.

Die Polizei nimmt die Bombendrohungen sehr ernst und kündigt an, den oder die Verantwortlichen mit allen Mitteln strafrechtlich zu verfolgen. Die entstandenen Kosten für die aufwendigen Einsätze könnten dem Absender der Drohungen in Rechnung gestellt werden. Eine klare Botschaft: Drohungen dieser Art werden nicht toleriert!

Absender weiterhin unbekannt

Noch bleiben viele Fragen offen, darunter die Identität des Absenders und der genaue Wortlaut der Drohmails. Die Polizei verweist auf eine Zunahme von Drohmails gegen Institutionen und Schulen in Deutschland, die sich in den vergangenen Tagen verstärkt auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina beziehen.

Auch interessant:

Die Bevölkerung in Duisburg bleibt angespannt und hofft auf eine rasche Aufklärung dieses beunruhigenden Vorfalls.