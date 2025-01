Duisburg: Bombendrohung in Marxloh ++ Polizei im Großeinsatz

Achtung! Ein Großeinsatz läuft in Duisburg.

Die Polizei Duisburg ist derzeit mit einem Großaufgebot an der Ditib-Zentralmoschee in der Warbruckstraße im Stadtteil Marxloh im Einsatz. Nach einer Bombendrohung wurde der Bereich um die Moschee abgesperrt und das Gebäude geräumt.

Duisburg: Bombendrohung – Einsatzkräfte auf dem Weg

Laut ersten Informationen von Seiten der Polizei Duisburg ging am Donnerstagabend eine E-Mail an den Vorstand der Moschee, in der ein Anschlag angekündigt wurde. Daraufhin begannen die Sicherheitsbehörden am Freitagmorgen umgehend mit den notwendigen Maßnahmen.

Der Einsatz läuft aktuell. Außerdem sind spezielle Einsatzkräfte sowie Sprengstoffspürhunde auf dem Weg, um das Gebäude auf mögliche Gefahren zu untersuchen.

In Duisburg gab es eine Bombendrohung gegen eine Moschee. Foto: Justin Brosch

Wie bereits im Juli 2019, als die Ditib-Merkez-Moschee in Duisburg nach einer ähnlichen Drohung durchsucht wurde, sind auch in diesem Fall keine weiteren Details zur Bedrohung bekannt. Damals wurde nach einer umfassenden Durchsuchung kein Sprengstoff gefunden.

Duisburg: Anwohner sind nicht betroffen

Die Polizei versichert, dass Anwohner in der Umgebung nicht betroffen sind und die Sicherheitsvorkehrungen ausschließlich das Gebäude der Moschee betreffen.

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit nach Abschluss der Ermittlungen bekannt gegeben.