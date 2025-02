Duisburg: Partei verteilt Freibier vor Bundestagswahl – dieses Mal ohne Haken!

Die Stadt Duisburg in NRW ist für einiges bekannt. Kenner der deutschen Bierlandschaft aber wissen vor allem, dass das Kult-Bier „König Pilsener“ hier seinen Sitz hat. Die König-Brauerei, in der unter anderem dieses Bier gebraut wird, befindet sich seit dem Jahr 1858 in Duisburg-Beeck. Getrunken wird in der Region demnach hauptsächlich das hier gebraute „KöPi“ – wie das „König Pilsener“-Bier auch genannt wird.

Wer in der kommenden Zeit Lust auf ein ebensolches KöPi hat und das am besten auch noch kostenlos, der hat in Duisburg bald die Chance, genau das zu bekommen. Es gibt nur eine Bedingung, die erfüllt werden muss.

Duisburg: Wer wählt bekommt ein Bier

Am Samstag, den 15. Februar, zwischen 10 und 14 Uhr können Duisburger am Sonnenwall 73-75 einen Gutschein für ein Freigetränk abholen, den sie dann am KöPi-Wagen vor dem Gebäude gleich einlösen können. Sie müssen zuvor nur ihre Stimme abgegeben haben.

Denn am 23. Februar findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. In Duisburg gehen viele Menschen seit Jahren nicht wählen. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 stellten die Nichtwähler in Duisburg mit 31 Prozent sogar die größte „Wählergruppe“ dar. Und genau das soll sich ändern.

Duisburgs Stadtdirektor Martin Murrack hatte diese Idee des „BierBoosters“ bereits bei den vergangenen Wahlen 2024 gehabt und umgesetzt. Damals gab es allerdings nur alkoholfreies Bier – ob das der Grund war, dass die Resonanz gering ausfiel? Das kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Beim zweiten Mal sollen die Menschen aber zwischen einem alkoholfreien und dem alkoholischen Bier wählen können.

Wichtig ist nur: Mit Wahlberechtigung und/oder dem Personalausweis in dem eigens für diese Aktion eingerichteten Wahllokal erscheinen, wählen und vom Jecken des Hauptausschusses Duisburger Karneval (HDK) den Gutschein bekommen. Auch nicht zu vergessen: „Wer Briefwahl beantragt hat, muss seine Briefwahlunterlagen an dem Tag mitbringen!“, schreibt Murrack auf seiner Facebook-Seite. Bleiben wir gespannt, wie viele Duisburger diesmal auf ihre Stimmenabgabe mit einem Gratis-Bier anstoßen können.