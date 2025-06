NRW in bundesweitem Ranking Schlusslicht – neidischer Blick in den Süden

Die Nachfrage nach Beauty- und Wellness-Angeboten wächst stetig. Deutsche Städte reagieren unterschiedlich auf dieses Bedürfnis. Eine Analyse des Zahlungsdienstleisters „Sumup“ von 106 Städten bewertete die Verfügbarkeit und Qualität unabhängiger Anbieter.

Berücksichtigt wurden Kategorien wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagesalons und Spas. Ziel war es, die besten Standorte für selbstständige Beauty- und Wellnessunternehmen zu ermitteln. NRW schneidet dabei besonders mies ab.

NRW im Beauty-Ranking Schlusslicht

In der Top-20 der besten Beauty-Städte findet man NRW-Vertreter vergeblich. Baden-Baden führt das Ranking mit einer hohen Dichte an Spas und Friseursalons an. Forchheim glänzt mit vielen Massagesalons, ausgezeichneten Bewertungen und einer Rekordzahl an Spas. Ravensburg punktet durch eine große Auswahl an Friseursalons sowie einer starken Nachfrage nach Kosmetikstudios. Bayern dominiert das Länderranking, NRW fällt jedoch zurück.

In der „Sumup„-Analyse ist NRW eines der Schlusslichter. Weniger Anbieter pro Einwohner und niedrigere Punktzahlen führen zu Platzierungsnachteilen. Dennoch bestehen in einigen Regionen Potenziale. Besonders in größeren Städten könnten die Nachfrage und das Angebot noch besser aufeinander abgestimmt werden, um NRW wettbewerbsfähiger zu machen.

NRW braucht mehr Beauty-Initiativen

Die Daten wurden über Google Maps und DataForSEO analysiert. Nur Betriebe mit höchstens zwei weiteren Standorten flossen ein. Salons und Suchvolumen wurden pro 10.000 Einwohner berechnet.

Die Ergebnisse basieren auf Faktoren wie Bewertungen, Nachfrage und Anbieterzahl. NRW kann von den Spitzenreitern wie Bayern und Baden-Württemberg lernen und sich stärker positionieren.

