Duisburg: Zahlreiche Straßen in der Stadt gesperrt – DAS steckt dahinter

Was ist denn dieser Tage in Duisburg los? Wer durch die Hafenstadt fährt, muss ganz schön improvisieren. Denn etliche Straßen sind gesperrt! Und nicht immer erschließt sich da der Grund auf den ersten Blick, auch der Navi erkennt nicht immer, welche der Straßen in der Pottstadt überhaupt noch befahrbar sind.

So ist ab Dienstag (21. Mai) die viel befahrene Friedrich-Ebert-Straße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt – zwischen der Kreuzung Hoff’sche Straße und Arnold-Overbeck-Straße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring sogar voll. Auch die Ausfahrt Duisburg-Bruckhausen der A42 ist baubedingt gesperrt. Die Arbeiten laufen bis zum 24. Mai.

Duisburg: Zahlreiche Straßen in der Stadt gesperrt

Ab Dienstag werden auch durch die DVG Arbeiten an den Stromleitungen der Bahnlinie auf der Bahnhofstraße durchgeführt. Die Folge: Vollsperrung! Ab Mittwoch (22. Mai) wird die Bahnhofstraße dann von der Westender Straße kommend zur Einbahnstraße blockiert – eine Umleitung wird eingerichtet. Auch diese Baustelle soll bis Freitag bestehen bleiben.

Wer aber denkt, dass es das war, muss nochmal tief durchatmen. Denn ab Mittwoch werden die Kabelleitungen im Bereich des Kreisverkehrs der Baustraße, Biesenstraße, Augustastraße und Lösorterstraße erneuert. Die Arbeiten sollen bis Anfang Juli laufen, daher wird eine Ampel an dieser Stelle den Verkehr weiter regeln.

Viele Baustellen in der Pottstadt

Am 3. Juni steht aufgrund von Dacharbeiten ein Autokran in Höhe der Kantstraße in Baerl. Dafür wird der gesamte Bereich voll gesperrt, die Kantstraße wird von der Glücksstraße und Wiesenstraße aus als Sackgasse ausgeschildert. Von der Querstraße sind die Aus- und Einfahrt nicht möglich, eine Umleitung wird NICHT ausgeschildert.

Zuvor wird aber auch Homberg zur Baustelle: Auf der Hochfeldstraße finden Gasleitungsarbeiten statt, das Einbiegen von der Lauerstraß in die Hochfeldstraße ist nicht möglich. Es gibt Umleitungen, die Maßnahme läuft wohl bis Mitte Juli. Anwohner und Autofahrer brauchen also starke Nerven und viel Geduld.