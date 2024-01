Duisburg: 27-Jähriger in Altstadt brutal zugerichtet ++ Lebensgefahr ++ Polizei jagt IHN

Erschreckender Vorfall am Donnerstagabend (18. Januar) in der Duisburger Altstadt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Freitag mitteilten, ist ein Mann (27) gegen 18.40 Uhr auf der Tibistraße brutal zugerichtet worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen drei junge Männer auf den 27-Jährigen losgegangen sein. Das Opfer schwebt nach dem Angriff in Lebensgefahr.

Duisburg: Zeugin beschreibt erschütternde Szenen

Es waren erschütternde Szenen, die sich am Donnerstagabend auf der Tibisstraße zugetragen haben. Eine Zeugin des brutalen Angriffs sagte aus, dass das Trio den jungen Mann mit einem oder mehreren Gegenständen attackiert habe. Sie ließen den blutüberströmten Mann einfach auf der Straße zurück.

Wie es zu der blutigen Auseinandersetzung gekommen war und ob sich die Beteiligten vorher kannten, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie eine Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. Aus ermittlungstaktischen Gründen haben die Beamten bislang keine Informationen zu den Tatwaffen oder dem Verletzungsbild gemacht.

SEK-Einsatz nach blutigem Streit in Duisburg

Zwei der Angreifer konnte die Polizei jedenfalls schnell identifizieren. Noch am selben Abend stand Spezialeinsatzkräfte bei zwei jungen Männern (19 und 27) auf der Matte. Beide ließen sich von der Polizei festnehmen. In ihrer Wohnung fanden die Beamten zahlreiche Tütchen mit Drogen. Die beiden Männer werden noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: versuchte Tötung.

Der dritte Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. Er wird auf 30 Jahre und etwa 1,70 Meter Größe geschätzt. Du hast die Auseinandersetzung in der Duisburger Altstadt gesehen oder kannst Angaben zu dem gesuchten Mann machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Nummer 0203 2800.