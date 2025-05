Zwei Hollywood-Diven in Düsseldorf: IHR Besuch blieb bis zuletzt geheim

Dass in Düsseldorf gerne mal der eine oder andere Superstar unterkommt – hier übernachteten beispielsweise schon die Rolling Stones, Prinz Harry oder auch Pink – ist nicht ungewöhnlich. Aber eine solch geballte Star-Power wie am Donnerstag (8. Mai 2025) gibt es auch in der Landeshauptstadt selten.

Aber fangen wir doch einmal von vorne an. War zur Charity Gala der „Umbrella Stiftung“ von Promi-Arzt Achraf Fatemi doch niemand Geringeres als Hollywood-Diva Elizabeth ‚Liz‘ Hurley als Ehrengast eingeflogen worden. Im schicken Hotel „The Wellem“ in der Düsseldorfer Altstadt feierte die Schauspielerin („Teuflisch“, „Mann umständehalber abzugeben“) mit Stars wie Paul Janke, Laura Karasek aber auch Politiker Josef Hinkel.

Zwei Superstars in Düsseldorf

Eine Feierei mit ernstem Hintergrund, setzt sich doch die, von Achraf Fatemi ins Leben gerufene „Umbrella“-Stiftung für medizinische Versorgung in den ärmsten Gegenden der Welt ein. Auch für Hurley, die, wie sie gegenüber dieser Redaktion im Interview erzählte, bereits einige Male in Düsseldorf war, ein beeindruckendes Engagement.

Elizabeth Hurley mit Dr. Fatemi und ihrem Sohn Damian. Foto: Dominik Göttker

Zudem sei sie sehr berührt von der Arbeit, die Fatemi leiste. „Er nimmt sich die Zeit, er reist in die Gegenden, in denen es keine Hilfe gibt. Ohne ihn wird den Kindern nicht geholfen. Deswegen hoffe ich, dass wir hier die Aufmerksamkeit schaffen können und viele Spenden sammeln, sodass er die tolle Arbeit weiterhin leisten kann.“

++ Düsseldorfer Chirurg hilft den Ärmsten der Armen: „Man schenkt ein neues Leben“ ++

Und nur wenige Hundert Meter entfernt, war es nicht weniger glamourös. Die Oscars der Parfüm-Industrie, die „Duftstars“, wurden in den Rheinterrassen verlieren.

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und seine Tochter Helena. Foto: Dominik Göttker

Mit dabei unter anderem Stars wie Franziska Knuppe, Lena Gercke, Sarah Engels, Joachim Llambi samt Tochter Helene und als Mega-Überraschungsgast: Khloé Kardashian. Still und heimlich hatten die Organisatoren die 40-Jährige nach Düsseldorf gebracht.

In einem knallengen, leuchtend blauen Kleid trat die Schwester von Kim Kardashian auf die Bühne, nahm den Award für „Global Innovation entgegen. Und war kurz darauf auch schon wieder verschwunden. Ein Auftritt, wie es sich für einen Superstar gehört!