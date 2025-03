Doc Caro: TV-Bombe geplatzt – so hast du die Duisburgerin noch nie gesehen

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist Doc Caro aus Duisburg vielen Menschen in NRW ein Begriff. Die Notfallärztin begann während der Pandemie, Aufklärungsvideos über Social Media zu teilen und ist seitdem aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken.

So ist Doc Caro seit 2022 auch regelmäßig im TV zu sehen, zuerst bei Sat.1 mit eigener Doku-Reihe und seit 2023 bei Vox. In „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ wird Carola Holzner bei Einsätzen in ihrer Rolle als Ärztin begleitet. Jetzt sollen die TV-Zuschauer allerdings schon bald eine ganz neue Seite der 43-Jährigen zu sehen bekommen.

Doc Caro in neuer TV-Rolle zu sehen

Empathisch, mutig, gerade heraus – so kennen und lieben Fans ihre Doc Caro. Die gebürtige Mülheimerin hat sich durch ihre spezielle Art neben dem Beruf als Ärztin eine TV-Karriere erarbeitet, die nun um ein weiteres Projekt ergänzt wird.

Während Holzner in ihren TV-Shows bisher immer als Notfallmedizinerin auftrat, wird sie sich bei „Doc Caro – Leben Hautnah“ anders zeigen. In der zweiteiligen Doku zieht die zweifache Mutter für mehrere Tage in Einrichtungen, in denen Menschen mit besonderen sozialen oder gesundheitlichen Bedürfnissen leben und therapiert werden.

Dabei trifft die Ärztin beispielweise auf suchtkranke Mütter und straffällige Jugendliche, ist also mehr Beobachterin und Zuhörerin als selbst in ihrem Beruf im Einsatz.

Doc Caro emotional: „Wir dürfen Menschen nicht vorzeitig verurteilen“

„Der Dreh, die Erfahrung ‚Leben hautnah‘, die Menschen dort und ihre Schicksale, haben mich und meine Sicht auf viele Dinge nachhaltig verändert“, erklärt Doc Caro in einer Pressemitteilung offen. „Wir dürfen Menschen nicht vorzeitig verurteilen, sie in Schubladen stecken. Wir müssen zumindest versuchen sie verstehen zu lernen und uns fragen: Was kann ich tun, um die Welt ein Stück besser zu machen? Wie kann ich diesen Menschen helfen? Und vor allem: Was können wir als Gesellschaft tun, damit alle Kinder die Möglichkeit haben, glücklich aufzuwachsen?“

Wer Doc Caro also einmal in dieser ganz neuen Rolle erleben und etwas über die tragischen Schicksal ihrer Gegenüber erfahren möchte, kann das ab dem 30. April 2025 um 20.15 Uhr auf Vox tun. Die Folgen stehen eine Woche vor Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung.