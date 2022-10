Doc Caro aus Duisburg mit ehrlicher Beichte: „Musste selbst auch daran operiert werden“

Carola Holzner ist vielen wohl besser bekannt als Doc Caro. Die sympathische Ärztin aus Duisburg gibt im Netz schon seit einigen Jahren Einblick in die Welt der Medizin – derzeit sogar in ihrer eigenen TV-Sendung „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ auf Sat.1. Doch weiterhin ist die Zweifach-Mama aus dem Ruhrgebiet auch auf Social Media aktiv. Auf ihrem eigenen Youtube-Kanal beantwortet sie immer wieder Fragen ihrer Fans.

Und dort nimmt Holzner wie auch auf ihren anderen Kanälen kein Blatt vor den Mund! Doch diese Beichte von Doc Caro aus Duisburg dürfte einige Anhänger nun schockieren: Denn anstatt nur theoretisch über eine üble Krankheit zu fachsimplen, macht die Ärztin in ihrem neusten Video ein großes Geständnis.

Doc Caro aus Duisburg ganz ehrlich

Für die Folge von Dienstag (18. Oktober) hatte sich Doc Caro ein Thema ausgesucht, „das nicht gerne am Küchentisch diskutiert wird“, wie die Expertin in ihrem Video mitteilt. Denn das dreht sich dieses Mal um Hämorrhoiden. Schon zu Anfang appelliert der TV-Star nicht nur an seine betroffenen Zuschauer: „Das ist überhaupt kein Grund, sich zu schämen oder zu ekeln.“

Wer sich die Videos der Duisburgerin schon öfter zu Gemüte geführt hat, der weiß, dass es darin nicht nur einfache Erklärungen von Krankheiten und Beschwerden gibt, sondern sie auch immer Tipps zur Behandlung oder Vorbeugung mit an die Hand gibt. So auch dieses Mal.

Und das es sich bei Hämorrhoiden nicht um eine seltene Krankheit, sondern um ein weit verbreitetes Leiden handelt, macht Doc Caro relativ schnell klar. „Im Laufe des Lebens haben alle Menschen Hämorrhoiden“, schockiert sie ihre Zuschauer und schiebt einige Minuten später eine Beichte hinterher: „Ich kann an dieser Stelle aus dem Nähkästchen plaudern, (…) ich selber bin schon zwei Mal (deswegen, Anm. d. Redaktion) operiert worden.“

Doc Caro appelliert an Zuschauer

Zwar sind die sogenannten „kleinen Gefäßpolster normalerweise gut durchblutet“, doch bei „manchen können sich die vergrößern und Beschwerden verursachen.“ Vor allem übergewichtige Personen und Schwangere, aber auch Menschen, die regelmäßig unter Verstopfung oder Durchfall leiden, seien gefährdet.

Doch auch wenn das Thema Hämorrhoiden als verpönt gilt, appelliert Doc Caro dennoch an ihre Zuschauer: „Ich sag euch: Wenn ihr im Freundes- und Bekanntenkreis offen und ehrlich darüber sprecht, sagen mindestens 80 Prozent aller Menschen, dass sie Hämorrhoiden haben oder hatten.“ Doch auch auf anderer Ebene fordert sie mehr Offenheit von Betroffenen: „Bitte schämt euch nicht mit Symptomen zum Arzt zu gehen. Je früher ihr mit der Behandlung startet, desto besser ist euer Outcome.“

Bei ihren Anhängern scheint Doc Caro aus Duisburg mit diesem Thema offene Türen einzurennen. Von den meisten Youtube-Nutzern hagelt es Lob: „Ja, das Thema gefällt mir“, „Autsch. Interessantes Video“ oder „Es ist schon so wie Du sagst, fast jeder leidet darunter. Nur durch Reden kann man helfen“, pflichten ihre ihre Fans unter dem Video bei.