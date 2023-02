Doc Caro aus Duisburg redet Tacheles über DIESE Krankheit – sie ist besonders für Frauen gefährlich

Seit der Corona-Pandemie ist Doc Caro (41) ein Star! Die ausgebildete Notfallmedizinerin teilt ihr Fachwissen gerne in diversen Talkshows und auf Social Media. Auch auf ihrem eigenen Youtube-Kanal (knapp 45.500 Abonnenten) gibt sie immer wieder Tipps zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Gesundheit. In einem ihrer Clips spricht sie jetzt über eine Krankheit, die besonders für Frauen gefährlich ist.

Doc Caro spricht über Tripper! „Oft eine Frage: Kann sich auch eine Geschlechtskrankheit über Oral-Verkehr übertragen? Ja, kann sie! Denn die Erreger können über den Oral-Verkehr über den Hals gelangen und die Rachenschleimhaut befallen“, klärt Carola Holzner, so ihr bürgerlicher Name, auf.

Doc Caro aus Duisburg: Das sind die Symptome von Tripper

Sie ist der Meinung: Wir müssen mehr über Geschlechtskrankheiten reden und darüber, wie man ihnen vorbeugt! Und das tut sie mit ihrer neuesten Video-Reihe – eben, weil es sehr viele Menschen betrifft. Grade auch Jugendliche. Als Ärztin wolle sie Menschen dazu motivieren, keinen ungeschützten Sex zu haben. Immerhin gebe es „viel, viel mehr Geschlechtskrankheiten als bloß HIV“.

Tripper sei die dritthäufigste sexuell übertragbare Erkrankung und kann durch vaginalen, oralen und analen Verkehr übertragen werden, klärt Doc Caro ihre Fans auf. Dabei können unterschiedliche Symptome auftreten – zum Beispiel wässrig schleimiger Ausfluss, der auch Blut oder Eiter enthalten kann. Zudem kann er unangenehm riechen.

Doc Caro aus Duisburg: Wer häufig wechselnde Sexpartner hat, sollte sich testen

Und dann hat Doc Caro noch einen Appell an alle Frauen: „Man darf nicht vergessen, dass grade, wenn Frauen unbehandelt an Tipper erkranken und sich das ganze in der Gebärmütter bis zu den Eileitern ausdehnt, werden die Frauen unfruchtbar.“

Besonders tückisch: Es gibt Menschen, die infiziert sind und es nicht merken, weil sie nur eine geringe Bakterienmenge in sich tragen. Sie können die Infektion aber trotzdem weitergeben. Geschlechtskrankheiten müssen mit Antibiotikum behandelt werden. Besonders, wer oft wechselnde Sexpartner hat, sollte sich testen lassen, rät Doc Caro.

