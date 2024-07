Deutsche Post zieht in Duisburg die Reißleine – HIER gibt es jetzt keine Pakete mehr

Wer einen Besuch von der Deutsche Post erwartet, der sitzt in der Regel auf heißen Kohlen und wartet auf das erlösende Klingelgeräusch. Nicht selten wird bei der Paketzustellung nämlich nur ein ungefährer Lieferzeitraum angegeben, in dem die Empfänger gebannt auf das Eintreffen ihrer Pakete warten müssen. Doch aktuell bleibt bei dieser Anschrift in Duisburg das Eintreffen der Postzusteller aus. Das steckt dahinter.

Pakete in den Hausfluren? Fehlanzeige! Von der ausbleibenden Zustellung der Deutschen Post ist in Duisburg derzeit ein ganzes Hochhaus betroffen. Der Grund? Einige Zusteller fühlen sich wohl teilweise bedroht.

Deutsche Post setzt Zustellungsstopp durch

Der Weiße Riese an der Ottostraße 58-64 ist in Duisburg durchaus bekannt – jedoch nicht unbedingt im positiven Sinne. Nun sind knapp 320 Wohnungen von einem Zustellungsstopp der Deutschen Post betroffen. „Wiederholt kommt es dort zu herausfordernden bis hin zu bedrohlichen Zustellsituationen“, erklärt die Sprecherin der DHL-Gruppe, Britta Töllner, gegenüber der „WAZ“. Einige Anwohner bestätigen dieses Bild. Während Pakete künftig erst mal gar nicht mehr zugestellt werden, gelangen kleinere Briefe weiterhin in den Briefkastenschlitz – vorausgesetzt dieser ist mit einem entsprechenden Namensschild beschriftet.

Ob der Zustellungspost der Zulieferer gerechtfertigt ist – bei dieser Frage gehen die Meinungen der Deutschen Post und die der Polizei hingegen auseinander. „Das Problem, das die Post dort sieht, lässt sich mit unseren Zahlen nicht belegen. Die Zahl der angezeigten Straftaten und der Einsätze sprechen nicht für ein Sicherheitsproblem an den Weißen Riesen“, erklärt Polizei-Sprecherin Julia Tekock gegenüber der „WAZ“.

Duisburg: Bewohner müssen Pakete selbst abholen

Wie lange die Bewohner des Weißen Riesen noch auf die Zustellung ihrer Post verzichten müssen, ist bislang unklar. Bis es eine Lösung gibt, müssen die Betroffenen ihre Pakete vorerst in der Postfiliale am Bismarckplatz in Homberg abholen.

