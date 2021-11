Duisburg. Hiobsbotschaft für alle Pendler und Kunden der Deutschen Bahn in Duisburg!

Die Deutsche Bahn hat in Duisburg mit einem technischen Defekt an einem Zug zu kämpfen. So weit, so normal. Blöd nur, dass jetzt der Zugverkehr im Raum Duisburg-Großenbaum beeinträchtigt ist.

Im Klartext: Die Strecke ist gesperrt – und Pendler müssen umplanen!

Deutsche Bahn in Duisburg: Zug defekt! Pendler brauchen jetzt ganz starke Nerven

Inzwischen ist die Reparatur am Zug zwar beendet, die Verbindungen laufen auch wieder wie geplant. Doch die Deutsche Bahn warnt vor hohen Verspätungen und Teilausfällen kommen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, beginnen und enden die Züge der Linie RE 2 aus Richtung Osnabrück Hauptbahnhof am Hauptbahnhof Duisburg. Die Folge sind Teilausfälle zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg und Düsseldorf.

Pendler und Kunden der Deutschen Bahn in Duisburg brauchen am Freitag starke Nerven. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / photothek

Auch Züge der Linie S 1 sind betroffen. Sie werden zwischen Essen-Steele und Düsseldorf-Derendorf in beide Richtung ohne Zwischenhalt umgeleitet.

-------------------------

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

-------------------------

Kunden sollen vor der Abfahrt des Zuges unbedingt nochmal die Reiseverbindung prüfen, empfiehlt die Deutsche Bahn.

-------------------------

Mehr News Essen, Bochum und dem Ruhrgebiet:

++ Dortmund: Verdammtes Corona! Weihnachtsmarkt abgesagt – „Bittere Stunde für uns“ ++

++ Essen, Bochum und Gelsenkirchen: Booster-Wahnsinn! Patienten lassen Arztpraxen aus allen Nähten platzen ++

-------------------------

Deutsche Bahn in Duisburg: Dauer der Beeinträchtigungen noch unklar

Wann auch die letzte Beeinträchtigung beendet ist, ist noch unklar.

-------------------------

Weitere Top-Themen:

++ „Das perfekte Dinner“: Vox-Team kommt bei Gastgeber-Wohnung an – dann der Schock ++

++ Whatsapp: Experten mit deutlicher Warnung – über DIESE Einstellungen sollte jeder Nutzer nachdenken ++

++ Aldi, Lidl und Co.: Ab sofort gilt strengere Regel für Supermärkte – das ändert sich für die Kunden ++

-------------------------

Hier die betroffenen Linien nochmal im Überblick:

RE 2: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Münster - Osnabrück

RE 2: Osnabrück - Münster – Recklinghausen – Gelsenkirchen – Essen – Duisburg – Düsseldorf

S 1: Dortmund – Bochum – Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf – Solingen

S 1: Solingen – Düsseldorf – Duisburg – Mülheim (Ruhr) – Essen – Bochum – Dortmund

Also, weiterhin starke Nerven behalten und gutes Ankommen! (mg)