Beecker Kirmes in Duisburg: Kurz nach der Eröffnung folgt die traurige Nachricht

Kaum ein Event hat in Duisburg eine derart lange Tradition wie die Beecker Kirmes. Schon seit 1539 (!) findet sie regelmäßig statt – und lockt Besucher mit Fahrgeschäften, Musik und Verköstigung in den Duisburger Norden.

Auch im Jahr 2024 kehrt der Rummel zurück – vom 5. bis zum 9. Juli steigt die Beecker Kirmes in Duisburg. Doch der Auftakt verlief diesmal leider ganz anders als es sich die Veranstalter erhofft hatten.

Kurz nach der Eröffnung machte eine bittere Nachricht die Runde.

Beecker Kirmes in Duisburg mit Startschwierigkeiten

Am Freitag (5. Juli) wurde die Beecker Kirmes 2024 in Duisburg eröffnet. Der letzte Abend vor dem Sommerferien – eigentlich ein todsicherer Termin, um möglichst viele Leute auf den Rummel zu locken. Doch an diesem Abend kamen einfach zu viele unglückliche Faktoren zusammen.

Zum einen das Wetter in NRW, das zurzeit einfach alles andere als sommerlich daherkommt. In Bochum stieg zudem noch der zweite Tag des beliebten Festivals „Bochum Total“ (>> hier mehr dazu). Und zur Krönung spielte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Abend im EM-Viertelfinale gegen Spanien (>> alles zum bitteren 1:2-Aus der DFB-Elf findest du hier).

Für die Beecker Kirmes eine wahre Mammutaufgabe, sich gegen all diese Hindernisse noch durchzusetzen!

Seitenhieb gegen Nationalmannschaft

„Gar kein so einfacher Start für die Beecker Kirmes“, muss auch die Stadt Duisburg auf Facebook zugeben. „Die EM lockte vor den Fernseher und das durchwachsene Wetter nicht gerade vor die Tür.“ Doch die Verantwortlichen geben sich kämpferisch: „Aber wer braucht schon Fußball und Couch, wenn er Zuckerwatte und Riesenrad haben kann?“

Im weiteren Kirmes-Verlauf bis Dienstag (9. Juli) hofft man noch auf steigende Besucherzahlen. „Bis dahin gibt’s sicher auch ein paar Sonnenstunden“, hofft das Duisburger Kirmes-Team.

Immerhin ein Konkurrenz-Event fällt die kommenden Tage weg. „Na ja, das mit der Nationalelf hat sich ja leider auch erledigt“, schreibt die Stadt Duisburg. Doch die wäre den Veranstaltern selbst im Falle eines Weiterkommens erst wieder im letzten Kirmes-Tag zum Verhängnis geworden.